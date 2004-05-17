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۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۹:۰۹

دعوت بنياد شهيد از مردم براي حضور درتظاهرات استكبارستيزانه عليه اشغالگران عتبات عاليات

بنياد شهيد انقلاب اسلامي از مردم دعوت كرد تا با حضور خود در تظاهرات عليه استكبار جهاني و مزدوران متجاوز به اماكن مقدس نجف و كربلا كه در روز چهارشنبه برگزار مي‌گردد شركت نمايند.

به گزارش خبرگزاري مهر ، به نقل از روابط عمومي بنياد شهيد انقلاب اسلامي، در بيانيه‌ اين بنياد آمده است: نظاميان متجاوز آمريكايي و مزدوران جنايتكارشان، وقاحت را به آنجا رسانده‌اند كه علاوه بر قتل و كشتار مسلمانان بي‌دفاع و شكنجه زندانيان عراقي، با اشغال شهرهاي مقدس كربلا و نجف به حريم مقدس عتبات عاليات هتك حرمت نموده، دل ميليونها شيعه و مسلمان جهان را به درد آوردند، اما اشغالگران متجاوز آمريكايي بدانند مسلمانان نسبت به اعمال جنايت آميز استكبار جهاني و مزدورانش ساكت نخواهند نشست و با اتحاد و يكپارچگي متجاوزين را به سزاي اعمال خويش خواهند رساند.

کد مطلب 79355

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