دعوت بنياد شهيد از مردم براي حضور درتظاهرات استكبارستيزانه عليه اشغالگران عتبات عاليات

به گزارش خبرگزاري مهر ، به نقل از روابط عمومي بنياد شهيد انقلاب اسلامي، در بيانيه‌ اين بنياد آمده است: نظاميان متجاوز آمريكايي و مزدوران جنايتكارشان، وقاحت را به آنجا رسانده‌اند كه علاوه بر قتل و كشتار مسلمانان بي‌دفاع و شكنجه زندانيان عراقي، با اشغال شهرهاي مقدس كربلا و نجف به حريم مقدس عتبات عاليات هتك حرمت نموده، دل ميليونها شيعه و مسلمان جهان را به درد آوردند، اما اشغالگران متجاوز آمريكايي بدانند مسلمانان نسبت به اعمال جنايت آميز استكبار جهاني و مزدورانش ساكت نخواهند نشست و با اتحاد و يكپارچگي متجاوزين را به سزاي اعمال خويش خواهند رساند.