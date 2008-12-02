۲ شرکت جدید بیمه خصوصی متولد می شوند

جواد فرشباف ماهریان در گفتگو با مهر در خصوص ارائه مجوز به ۴ شرکت بیمه که قرار بود تا روز ۱۳ آذر ماه سالروز صنعت بیمه صورت گیرد، گفت: این موضوع برای به نتیجه رسیدن پیگیری می شد تا در روز ۱۳ آذر ماه این بیمه ها متولد شوند.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران ادامه داد: البته از ۴ شرکت مذکور دو شرکت بیمه مهر متعلق به بنیاد مسکن و آستان قدس رضوی و همچنین بیمه نیروهای مسلح که هر دو خصوصی محسوب می شوند، آماده فعالیت هستند.

وی تعداد کل شرکتهای بیمه در کشور را ۱۹ شرکت که ۴ شرکت آن دولتی است، عنوان کرد و افزود: با دریافت مجوز توسط دو شرکت مذکور تعداد شرکتهای بیمه به ۲۱ شرکت خواهد رسید.

فرشباف ماهریان اظهارامیدواری کرد که با عرضه سهام سه شرکت بیمه دولتی به بخش خصوصی تا پایان امسال، تعداد شرکتهای بیمه دولتی در کشور تا پایان امسال به یک شرکت ( بیمه ایران) محدود شود.

آزاد سازی تعرفه ها

وی در خصوص آزاد سازی نرخهای بیمه در کشور گفت: آزادسازی نرخها در صنعت بیمه نیاز به یک برنامه دقیق عملیاتی و زمانبندی شده دارد که اجرای آن چندین سال به طول خواهد انجامید.

رئیس شورایعالی بیمه با بیان اینکه هم اکنون در حال آماده کردن کارهای برای اجرای این برنامه هستیم، افزود: با این وجود شرایط برای آزادسازی برخی نرخها از جمله در بخش بیمه های آتش سوزی فراهم است.

وی با تاکید بر اینکه آزادسازی نرخها نیازمند تصویب در شورایعالی بیمه است، گفت: اجرای این برنامه در برخی بخشها نظیر بیمه شخص ثالث امکانپذیر نیست.

فرشباف ماهریان اجرای برنامه آزادسازی نرخها در صنعت بیمه را طی برنامه ای ۴ تا ۵ ساله ممکن دانست و گفت: اجرای این برنامه زمانبر است.

ضریب نفوذ بیمه

وی همچنین ضریب نفوذ بیمه در کشور در سال گذشته را ۱.۳۳ درصد عنوان و تصریح کرد: میانگین این رقم در دنیا هم اکنون ۷.۵ درصد است که شکاف عظیمی بین این نرخ در ایران و دنیا وجود دارد.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران با اشاره به برنامه ریزی برای دستیابی به هدف برنامه تحول صنعت بیمه، اظهارداشت: قرار است تا پایان برنامه ۵ ساله پنجم به مقام اول بیمه در منطقه دست یابیم که البته هم اکنون در مقام سوم قرار داریم.