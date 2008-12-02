شهادت یک مبارز فلسطینی / اعلام حالت آماده باش در تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابع امنیتی فلسطین از شهادت یک مبارز فلسطینی در نابلس واقع در کرانه باختری خبر دادند.

این مبارز فلسطینی که وابسته به گردان های الاقصی شاخه نظامی جنبش فتح بود دریورش نظامیان صهیونیست به نابلس به شهادت رسید.

شبکه تلویزیونی المنار لبنان نیز به نقل از منابع پلیس رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تل آویو از صبح امروز به حال آماده باش درآمده است.

به گفته منابع صهیونیستی، این اقدام به بهانه هشدار مبارزان فلسطینی به انجام عملیات های شهادت طلبانه صورت گرفته است.

در همین راستا نظامیان رژیم صهیونیستی، ایست های بازرسی در ورودی های تل آویو را افزایش داده اند.

از هفت ماه پیش تاکنون این نخستین بار است که در تل آویو حالت آماده باش اعلام می شود.