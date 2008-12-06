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۱۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۲:۲۵

همکاری دولت و بخش خصوصی حوزه مسکن را از رکود خارج می کند

مشهد - خبرگزاری مهر: شهردار مشهد گفت: حل مسئله و کاهش اثرات زیانبار رکود در بخش مسکن و ساخت و ساز با هماهنگی و تعامل دولت و بخش خصوص قابل حل شدن است.

سید محمد پژمان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: شهر مشهد به تولید مسکن برای افراد فاقد مسکن، تجدید و مقاوم سازی بناها و ساختمان‌ های فرسوده حاشیه و مرکز شهر نیازمند است.

وی افزود: در این خصوص باید به کیفیت و استانداردهای لازم ساخت و ساز، مهندسی و مقاوم ‌سازی توجه کرده‌ و از تولید ساخت ‌وسازهای غیر استاندارد جلوگیری شود.

پژمان همچنین به رکود بازار مسکن در جهان اشاره کرد و گفت: کسانی که صاحب تجربه در این صنعت هستند می دانند که همواره نوسانات قیمت وجود داشته و باید ضمن افزایش تحمل، خود را با شرایط جدید وفق دهند و از پتانسیلهای حاصل در زمان رکود بصورت فاینانس مالی برای خود استفاده کنند.

پژمان در خصوص عدم سکون بخش ساخت و ساز شهری یادآور شد: در این شرایط بهتر است از راه های مناسب نظیر کاهش ظرفیت تولید واحدها و تامین مشارکتی هزینه ها، پایین آوردن توقع سودهای بالا، تقسیط وجه عوارض و پروانه ها استفاده کرد.

شهردار مشهد به رابطه موجود بین دولت و بخش خصوصی اشاره و خاطر نشان کرد: توقع حل آثار رکود در بخش مسکن توسط یک بخش به‌ جا و امکان پذیر نیست و دست ‌اندرکاران این بخش باید با برنامه ریزی راهکارهایی جهت کاهش اثرات منفی این موضوع پیدا کنند.

شهردار مشهد ادامه داد: بسیاری از فعالیت‌ های ساخت‌ وساز از جمله کوتاه کردن زمان اجرا، کیفیت بالا، مقاوم‌ سازی و انبوه ‌سازی در گرو استفاده از صنعتی ‌سازی بخش است.

وی از وجود 135 هزار واحد مسکونی کم استحکام در مرکز و حاشیه شهر مشهد  خبر داد و تاکید کرد: برنامه ها باید برای مقاوم سازی این تعداد مسکن عملی شود که بازه زمانی حدود 10 سال برای این امر نیاز است.

کد مطلب 793666

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