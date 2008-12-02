رافعی درباره فیلم تازه خود به خبرنگار مهر گفت: داستان فیلم درباره چند مسافر است که سال 57 قصد دارند ایران را ترک کنند. در ابتدای سفر آنها جزیرههایی تک افتادهاند، اما در پایان به همدلی می رسند ومسیری مشابه را انتخاب میکند.
وی که فیلمنامه "کیمیا و خاک" را همراه بهرام صحیحی نوشته، درباره شکل روایت داستان گفت: روایت قصه مدرن است و ساختار کلاسیک ندارد. نمونههایی مثل "تصادف" و "بابل" الگوی آشنای چنین روایتی هستند. اما در "کیمیا و خاک" قصههای مستقل از هم در پایان به یک نقطه ختم میشوند و سرنوشت شخصیتها یکی میشود.
این فیلمساز ادامه داد: قصه در تهران و مناطق اطراف فیلمبرداری میشود و با توجه به وقوع قصه در سال 57 کاری سخت پیش رو داریم و پیدا کردن لوکیشن مناسب دشوار است. تعدادی از لوکیشنها را بازدید کردهام و باید متناسب با قصه در آنها تغییر بدهم. با توجه به تمایلم برای رسیدن فیلم به جشنواره با سرعت کار میکنیم تا فیلم به جشنواره برسد.
رافعی در پایان گفت: فصل قصه "کیمیا و خاک" آذرماه و اوایل زمستان است و نباید فصل را از دست بدهیم. پیشتولید فیلم از شنبه شروع میشود و امیدواریم به سرعت کارمان را شروع کنیم.
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