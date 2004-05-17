نسل امروز با سنتها ميانه خوبي ندارد

داريوش ياري، در گفتگو با ستاد خبري سومين جشنواره فيلم هاي مستند يادگار ضمن اعلام اين مطلب يادآور شد نسل امروز، نسلي است كه با سنت ها ميانه خوبي ندارد، آنها منطق خودشان را دارند كه آن هم منطق عشق است.

فيلم هشت دقيقه اي ياري لالايي لاي كه در بخش مسابقه سومين جشنواره فيلم يادگار شركت دارد به حضور عشاير از ميان رودها تا دل كوهها و از سينه سبز كوهها تا چادر عشاير مي پردازد، ياري، علاوه بر كارگرداني، تهيه كنندگي فيلم را نيز با همكاري مركز گسترش سينماي مستند و تجربي بر عهده داشت.

دغدغه اصلي ياري براي فيلمسازي، پرداختن به سنت هاي ايراني است، فيلم بعدي او آداب و آينه درباره نگاههاي سنتي مردم است و اين كه چگونه در زندگي آدمها تاثير مي گذارد. فيلم مزبور درباره سنت آينه شكستن در آذربايجان است، طبق اين سنت به عروسي كه در شب عروسي آينه بختش بشكند سياه بخت مي گويند و نه تنها داماد او را ترك مي كند، بلكه عروس بيچاره محكم است تا آخر عمر تنها بماند.

سومين جشنواره فيلم هاي ميراث فرهنگي يادگار از 28 ارديبهشت تا 4 خرداد همزمان با روز جهاني ميراث فرهنگي در تهران، شيراز، كرمانشاه و ونكوور كانادا برگزار خواهد شد.

برگزار كننده اين جشنواره مركز گسترش سينماي مستند و تجربي با همكاري سازمان ميراث فرهنگي كشور، شبكه اول سيما و شهرداري تهران است.