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۱۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۱۲

پروژه های آبفای بوشهر 81 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

بوشهر - خبرگزاری مهر : معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای بوشهر گفت: طرح ها و پروژه های آبی استان بوشهر تا پایان آبان ماه سال جاری، حدود 81 درصد پیشرفت فیزیکی داشتند.

غلامحسین بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر اظهار داشت: تمامی پروژه های شرکت آب منطقه ای از پیشرفت مناسبی برخوردار هستند که امید می رود چندین پرژه همزمان با دهه فجر به بهره برداری برسند.

وی با اشاره به این که مطالعات سدهای مخزنی دشت پلنگ و باغان نیز در سال مالی 87 به اتمام رسیده است، عنوان کرد: در صورت تصویب و تأمین اعتبار، زمینه آغاز عملیات اجرایی این سدها در استان فراهم خواهد شد.

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای بوشهر در پایان ابراز امیدواری کرد با احداث این سدها بتوان در جهت تأمین آب های شرب و کشاورزی مردم منطقه، گام های اساسی برداشت.

کد مطلب 793748

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