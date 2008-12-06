پروژه های آبفای بوشهر 81 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

غلامحسین بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر اظهار داشت : تمامی پروژه های شرکت آب منطقه ای از پیشرفت مناسبی برخوردار هستند که امید می رود چندین پرژه همزمان با دهه فجر به بهره برداری برسند.

وی با اشاره به این که مطالعات سدهای مخزنی دشت پلنگ و باغان نیز در سال مالی 87 به اتمام رسیده است، عنوان کرد : در صورت تصویب و تأمین اعتبار، زمینه آغاز عملیات اجرایی این سدها در استان فراهم خواهد شد .