اهداف سال نوآوری و شکوفایی عملی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، آیت الله محسن مجتهد شبستری ظهر امروز در جمع اعضای ستاد برگزاری نخستین همایش ملی نوآوری و کارآفرینی اظهار داشت: با توجه به ایام باقیمانده از سال باید سعی شود نوآوری‌ها در عرصه‌های مختلف به مرحله بروز و ظهور رسیده و فرمایش رهبر معظم انقلاب به اثبات و ثبوت برسد.

وی با تاکید بر اینکه نوآوری و کارآفرینی در سطح استان باید از سوی مسئولان جدی گرفته شود، افزود : با توجه به مشکلات موجود، در این میان حمایت مادی و معنوی از جوانانی که تولید فکر می‌کنند بسیار ضروری است.

شبستری با بیان اینکه برای تبدیل فکرها به مرحله عمل همکاری همه مسئولان لازم است، اظهار داشت: در عین حال با توجه به اینکه تولید علم دارای ارزش الهی است، نخبگان و مخترعان نباید در صورت عدم حمایت مسئولان دلسرد شوند.

در این مراسم، خیام عسگری دبیر نخستین همایش ملی نوآوری و کارآفرینی با ارائه گزارشی در زمینه برگزاری این همایش تصریح کرد: این همایش طی روزهای 13 و 14 آذر ماه جاری برگزار می‌شود و برنامه‌ریزی شده در جنب این همایش نمایشگاه اختراعات با هدف تجاری سازی این طرح‌ها برپا شود.

عسگری یادآور شد: چهار کارگاه با موضوع‌های نوآوری سازمانی و صنعتی، مدیریت خلاقیت و نوآوری، مدیریت و حل خلاق مسئله و روش‌های مدیریت خلاقیت برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: 100 مقاله به دبیرخانه همایش از نقاط مختلف کشور ارسال شده است که 25 مقاله انتخاب شد و 15 مقاله به صورت شفاهی در نخستین همایش ملی نوآوری وکارآفرینی تبریز ارائه می‌شود.