تشکیل ستاد همکاریهای آموزش و پرورش و حوزه علمیه در مازندران

حجت الاسلام ابوالقاسم کاوه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ستاد همکاری های آموزش و پرورش با حوزه علمیه در شهرها و مناطق استان مازندران با هدف تعامل بیشتر بین این دو نهاد تشکیل شد.

وی راه اندازی و فعال سازی ستاد همکاری های آموزش و پرورش با حوزه های علمیه را یکی از اولویت های اصلی این ستاد در مازندران اعلام کرد و افزود: نحوه تشکیل این ستاد به تمامی شهرستان ها و مناطق استان ابلاغ شد.

مسئول ستادهمکاری های آموزش و پرورش با حوزه علمیه در مازندران در همین ارتباط اضافه کرد: در ستاد همکاری های شهرستان ها، امام جمعه به عنوان رئیس، مدیر آموزش و پرورش به عنوان نایب رئیس و نیز کارشناس اقامه نماز آموزش و پرورش در سمت دبیری ستاد همکاری ها آموزش و پرورش با حوزه علمیه خواهد بود.

کاوه تصریح کرد: به منظور بسط و گسترش همکاری های آموزش و پرورش و حوزه های علمیه در سطح شهرستان ها و مناطق، فعال سازی ظرفیت ها و تامین نیازهای منطقه، تشکیل کمیته همکاری در مناطق ضرورت دارد.

مسؤل ستاد همکاری های آموزش و پرورش با حوزه علمیه در مازندران ادامه داد: تعامل فعال کمیته های استانی و منطقه ای زمینه ساز بالندگی در عرصه همکاری آموزش و پرورش و حوزه های علمیه خواهد بود.

کاوه همچنین به گردهمایی دو روزه مسؤلان ستاد همکاری های آموزش و پرورش با حوزه های علمیه اشاره کرد و گفت: در این گردهمایی اساسنامه پیشنهادی سازمان همکاری های آموزش و پرورش و حوزه های علمیه ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.