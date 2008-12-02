به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی فرآورده به روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی گفت: در این سفر به اتفاق آقای شهریار بحرانی کارگردان "ملک سلیمان" جلساتی با لئو لو مسئول جلوه‌های ویژه، مسئول صداگذاری و آهنگساز فیلم خواهیم داشت تا هماهنگی لازم برای خدمات نهایی انجام شود. صداگذاری "ملک سلیمان" دالبی دیجیتال خواهد بود.

تهیه‌کننده فیلم افزود: به منظور تسهیل در ارتباط بین گروه خدمات فنی فیلم در ایران و هنک گنگ و همچنین هماهنگی‌های لازم، یک خط ارتباطی اینترنت از طریق VNC بین دفتر فیلم در ایران و مرکز فنی در هنگ کنگ برقرار است و در روزهای گذشته فایل‌های تصویری پردازش شده بین دو گروه مبادله شده است.

فرآورده با اشاره به اینکه تجربه "ملک سلیمان" فصلی جدید در روش فیلمسازی در سینمای ایران است گفت: در تهیه فیلم از آخرین فناوری‌های فیلمسازی روز دنیا بهره گرفته و بسیاری از صحنه‌های VFX فیلم به روش CGI تولید شده است.

فیلم سینمایی "ملک سلیمان" از پروژه‌های بزرگی است است که با حمایت و مشارکت بنیاد سینمایی فارابی تهیه و تولید می‌شود.