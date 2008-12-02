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۱۲ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۰۸

بحرانی برای مراحل فنی "ملک سلیمان" به هنگ کنگ می‌رود

بحرانی برای مراحل فنی "ملک سلیمان" به هنگ کنگ می‌رود

کارگردان و تهیه‌کننده فیلم سینمایی "ملک سلیمان" برای انجام هماهنگی نهایی خدمات فنی این پروژه تاریخی تا پایان هفته به هنگ کنگ می‌روند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی فرآورده به روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی گفت: در این سفر به اتفاق آقای شهریار بحرانی کارگردان "ملک سلیمان" جلساتی با لئو لو مسئول جلوه‌های ویژه، مسئول صداگذاری و آهنگساز فیلم خواهیم داشت تا هماهنگی لازم برای خدمات نهایی انجام شود. صداگذاری "ملک سلیمان" دالبی دیجیتال خواهد بود.

تهیه‌کننده فیلم افزود: به منظور تسهیل در ارتباط بین گروه خدمات فنی فیلم در ایران و هنک گنگ و همچنین هماهنگی‌های لازم، یک خط ارتباطی اینترنت از طریق VNC بین دفتر فیلم در ایران و مرکز فنی در هنگ کنگ برقرار است و در روزهای گذشته فایل‌های تصویری پردازش شده بین دو گروه مبادله شده است.

فرآورده با اشاره به اینکه تجربه "ملک سلیمان" فصلی جدید در روش فیلمسازی در سینمای ایران است گفت: در تهیه فیلم از آخرین فناوری‌های فیلمسازی روز دنیا بهره گرفته و بسیاری از صحنه‌های VFX فیلم به روش CGI تولید شده است.

فیلم سینمایی "ملک سلیمان" از پروژه‌های بزرگی است است که با حمایت و مشارکت بنیاد سینمایی فارابی تهیه و تولید می‌شود.

کد مطلب 793839

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