۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۲۰:۵۷

شبكه العالم خبر داد:

تيراندازي به بيت آيت الله سيستاني در نجف اشرف

شبكه خبري العالم دقايقي پيش از شليك گلوله توسط افراد ناشناس به سوي بيت آيت الله سيستاني از مراجع نجف در اين شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاري مهر، خبرگزاري فرانسه نيز گزارش داد: پس از اين حادثه جمعي از اهالي شهر و عشاير با تجمع در مقابل بيت الله سيستاني با محكوميت اين اقدام حمايت خود را از مرجعيت اعلام داشتند.
جزئيات بيشتري از اين حادثه منتشر نشده است.
گفتني است منابع خبري روز گذشته نيزاز حمله مشابهي از سوي مهاجمان ناشناس به بيت آيت الله سيستاني در نجف خبر داده بودند.
 

کد مطلب 79385

