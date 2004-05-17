حمايت وزير كشور آلمان از گروهك منافقين

به‌ گزارش‌ خبرگزاري "مهر" به نقل از منابع خبري ،"اتو شيلي"‌ در عين حال گفت‌ : ارتش‌ آزادي‌ بخش‌ ملي‌ ايران‌ - گروهك تروريستي منافقين-‌ كه‌ قصد براندازي‌ حكومت‌ ايران‌ را با استفاده‌ از روش‌ مسلحانه‌ دارد ، پنج‌ هزار نيرو را شامل مي شود ؛ اما به هنگام حمله‌ به‌ عراق‌ خلع سلاح‌ شد و در حال حاضر زير نظر آمريكا در اردوگاهي با نام‌ اشرف‌ مستقر شده است.

وي مدعي شد : با توجه به خلع سلاح‌ آنها ، ديگر نمي‌ توان‌ آنان‌ را نيروي‌ تروريستي‌ ناميد.

وزير كشور آلمان‌ در عين حال جمهوري اسلامي ايران را به‌ حمايت‌ از گروه هاي بنياد گراي‌ اسلامي‌ و اسلامگرايان‌ متهم‌ كرد.

شيلي‌ تاسيس‌ مراكز اسلامي‌ ايران در شهرهاي‌ هامبورگ‌ ، برلين‌ ، مونستر و مونيخ‌ آلمان‌ را‌ تلاش‌ تهران براي‌ صدور انقلاب‌ اسلامي‌ خواند و گفت‌‌ : علاوه‌ بر ايرانيان‌ وفادار به‌ حكومت ايران‌ ، مليت‌ هاي‌ ديگري‌ از جمله‌ عراقي‌ ، افغاني‌ ، لبناني‌ ، پاكستاني‌ ، ترك‌ و آفريقاي‌ شمالي‌ و آلماني‌ تبار با اين‌ مراكز ارتباط دارند.

