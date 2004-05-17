به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از منابع خبري ،"اتو شيلي" در عين حال گفت : ارتش آزادي بخش ملي ايران - گروهك تروريستي منافقين- كه قصد براندازي حكومت ايران را با استفاده از روش مسلحانه دارد ، پنج هزار نيرو را شامل مي شود ؛ اما به هنگام حمله به عراق خلع سلاح شد و در حال حاضر زير نظر آمريكا در اردوگاهي با نام اشرف مستقر شده است.
وي مدعي شد : با توجه به خلع سلاح آنها ، ديگر نمي توان آنان را نيروي تروريستي ناميد.
وزير كشور آلمان در عين حال جمهوري اسلامي ايران را به حمايت از گروه هاي بنياد گراي اسلامي و اسلامگرايان متهم كرد.
شيلي تاسيس مراكز اسلامي ايران در شهرهاي هامبورگ ، برلين ، مونستر و مونيخ آلمان را تلاش تهران براي صدور انقلاب اسلامي خواند و گفت : علاوه بر ايرانيان وفادار به حكومت ايران ، مليت هاي ديگري از جمله عراقي ، افغاني ، لبناني ، پاكستاني ، ترك و آفريقاي شمالي و آلماني تبار با اين مراكز ارتباط دارند.
ضمن انتقاد از جمهوري اسلامي ايران ابراز شد
حمايت وزير كشور آلمان از گروهك منافقين
وزير كشور آلمان امروز در اظهاراتي گستاخانه جنايات منافقان را در ايران صرفا مربوط به زمان و دوره اي خاص قلداد كرد.
