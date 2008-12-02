بهره وری در ایران جهش قابل توجهی نداشته است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محسن میرزایی ظهر امروز در جلسه شورای اداری استان لرستان در محل سالن آمفی تئاتر استانداری لرستان، با اشاره به طرح تحول اقتصادی، اظهار داشت: در طرح تحول موضوع بهره وری به عنوان یکی از موضوعات اصلی و محوری مورد توجه قرار گرفته و بزرگترین هدف از اجرای این طرح بهره وری است.

وی با تاکید بر اینکه در موضوع بهره وری باید به یک درک مشترک در جامعه برسیم، بیان داشت: بهره وری یک مشترک لفظی است که باید جامعیت این مفهوم تبیین شود و همگان به یک درک واحد از بهره وری برسند.

رئیس مرکز ملی بهره وری ایران با تشریح رابطه بهره وری با توسعه پایدار و دستیابی به شرایط مناسب، عنوان کرد: برای توسعه نیاز به دو رویکرد افزایش اشتغال، سرمایه گذاری و نهاده ها و همچنین بهره گیری مناسب از نهاده ها در هر جامعه وجود دارد.

سهم توسعه کشور از بهره وری تنها 3/31 درصد است

میرزایی رویکری که در بیشتر کشورهای دنیا و ایران به آن توجه شده است را رویکرد تلفیقی و ترکیبی در این زمینه دانست و بیان داشت: در کشور ایران 7/68 درصد از سهم توسعه کشور از طریق افزایش نهاده ها و مابقی از طریق بهره گیری مناسب تر از امکانات و ساختارهای مدیریتی محقق می شود.

وی با بیان اینکه در کشورهای آسیایی 50 درصد توسعه از طریق بهره وری تحقق می یابد، خاطرنشان کرد: با توجه به این آمارها کشوری که بهره وری پایینی دارد باید دو برابر سرمایه گذاری کند و نیروی انسانی به کار بگیرد.

این مسئول با تاکید بر اینکه در عرصه رقابت بهره وری تعیین کننده است، یادآور شد: یکی از نکاتی که موجب فروپاشی شوروی سابق شد کاستی این نظام در بهره وری بود.

وی با تاکید بر اینکه رشد مبتنی بر بهره وری با دوام است، خاطرنشان کرد: رشدی که فقط نقطه اتکای آن منابع و سرمایه هاست و سایر مهارت های جامعه را منعکس نمی کند قابل اعتماد نیست.

میرزایی یادآور شد: به طور متوسط 12 کشور در حال توسعه 51 درصد رشد خود را از طریق افزایش نهاده ها و مابقی را طریق بهره وری محقق می کنند.

رئیس مرکز ملی بهره وری ایران افزود: این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه این نسبت 69 به 31 است.

تنها یک درصد رشد صنعتی ایران محصول بهره وری است

میرزایی بیان داشت: در فاصله سالهای 1350 تا 1380 رشد صنعت در ایران 6/5 درصد بوده است که از این میزان 6/4 از طریق سرمایه گذاری و تنها یک درصد از طریق بهره وری بوده است.

وی ادامه داد: تا زمانی که اتکا ما به منابع نفتی است و از طریق خرج کردن می خواهیم وضعیت را بهبود دهیم اوضاع بهره وری به همین صورت خواهد بود.

این مسئول با ارائه آمار رشد اقتصادی در کشور ایران، خاطرنشان کرد: وضعیت کشور در این زمینه بین سالهای 1344 تا 1385 نشانگر این است که انضباط منسجمی در آن نیستیم و حتی یک رشد شتابنده ملایم هم دیده نمی شود.

میرزایی با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی موجود در کشور یک رشد مطمئن نیست، افزود: یکی از هدف گذاری ها و دغدغه های دولت رفع فقر و محرومیت است و فقر ناشی از عدم تحرک تولید فقری ریشه دار و مزمن است.

وی یادآور شد: در چنین شرایطی بمباران کشور از لحاظ پول خطرناک تر از بمباران هسته ای است.

وضعیت درآمد سرانه در ایران امیدوار کننده نیست

این مسئول یکی دیگر از مشکلات موجود در دنیا را بی عدالتی اقتصادی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر بیش از پنج میلیارد نفر از جمعیت دنیا دارای درآمد سرانه کمتر از هشت هزار دلار هستند و این در حالی است که تنها 800 میلیون نفر از جمعیت دنیا که 13 درصد جمعیت کل را تشکیل می دهند 25 تا 35 هزار دلار درآمد سرانه دارند.

میرزایی خاطرنشان کرد: مهم ترین علت این شکاف تفاوت در میزان بهره وری است.

رئیس مرکز ملی بهره وری ایران با اشاره به وضعیت درآمد سرانه در ایران، عنوان کرد: روند موجود روند امیدوار کننده و مثبتی را نشان نمی دهد.

وی با تاکید بر اینکه موضوع عدالت باید در جامعه بیش از این مورد توجه قرار گیرد، یادآور شد: در فاصله سالهای 1361 تا 1385 به لحاظ ضریب "جینی" که مبین این است که چه درصدی از جمعیت چه درصدی از درآمد را به خود اختصاص داده اند وضعیت عدالت و توزیع درآمد در ایران دارای خدشه هایی است.

این مسئول با تاکید بر اینکه در این ضریب بهترین ضریب یک است، افزود: این ضریب در ایران بین 5/4 و 8/3 در نوسان است.

70 درصد یارانه ها در ایران به دهک های پردرآمد اختصاص می یابد

رئیس مرکز ملی بهره وری ایران با اشاره به سهم خانواده ها از درآمد های نفتی در کشور، عنوان کرد: به طور مثال سهم دهک اول از درآمد های بنزین 2/1 است و این در حالی است سهم دهک دهم 5/35 درصد است.

میرزایی یادآور شد: در حال حاضر بیش از 70 درصد یارانه ها به دهک های پردرآمد کشور تخصیص داده می شود.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد مبتنی بر تک محصولی به شدت غیرقابل اعتماد است، افزود: طرح تحول اقتصادی و اصل 44 قانون اساسی طرح هایی است که می تواند اقتصاد بیمار ایران را به سرمنزل مقصود برساند و از بی عدالتی نجات دهد.

میرزایی با تاکید بر اینکه در فاصله بین سالهای 1376 تا 1385 هیچ گاه بیکاری در کشور تک رقمی نشده است، تصریح کرد: در مسئله اشتغال در کشور ما توفیق قابل اعتنایی نداشته ایم.

وی با اشاره به وضعیت رشد در سایر بخش های اقتصادی کشور، خاطر نشان کرد: در کشور ما صنعت 6/5، نیروی کار 8/3، سرمایه 4/6 و مصرف انرژی 6/ 9 درصد رشد داشته است که این امر نشان دهنده این است که در سالهای اخیر نیاز به نیروی انسانی کاهش و نیاز به پول و انرژی افزایش پیدا کرده است.

رئیس مرکز ملی بهره وری ایران با بیان اینکه روند مصرف انرژی در ایران برعکس کشورهای اروپایی و میانگین جهانی سیر صعودی دارد، بیان داشت: بر اساس گزارش بانک مرکزی در حال حاضر در ایران هر بشکه نفت خام 219 دلار ارزش افزوده ایجاد می کند و این در حالی است در متوسط جهانی این میزان 668 دلار است که این امر نشان از بهره وری پائین از منابع انرژی دارد.