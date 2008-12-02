شهرداریها نسبت به پرداخت نیم درصد درآمد خود به کتابخانه ها اقدام کنند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مجید غفوری، ظهر سه شنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه با تأکید بر اینکه شهرداران باید هرچه سریعتر بدهی خود را به این نهاد بپردازند، اظهار داشت: در صورت عدم پرداخت این نیم درصد اعتبارات آنها از سوی مسئولان برنامه و بودجه استان قطع خواهد شد.

وی از احداث و بازسازی دو کتابخانه مرکزی و امیرکبیر در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: امیدواریم تجهیزات کتابخانه امیرکبیر که بیش از یک هزار و 200 نفر هم عضو دارد هرچه سریعتر به طور موقت به مکان جدید انتقال یابد تا بتوانیم در دهه فجر امسال کلنگ هر دو کتابخانه مرکزی و امیر کبیر را به زمین بزنیم.

رئیس انجمن کتابخانه های استان با تأکید بر نوع معماری ساخت و ساز در احداث کتابخانه ها بیان داشت: طراحی این نوع مجموعه های فرهنگی باید از نظر نوع معماری، نوع مصالح و نوع ساخت به نحوی باشد که گویای هویت و فرهنگ این مرز و بوم به نسلهای آینده باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه نیز در این مراسم انتخاب استاندار کرمانشاه به عنوان استاندار نمونه در امر ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی را حاصل تلاش و پیگیریهای مجدانه وی و کلیه اعضای انجمن ذکرکرد و با ارائه گزارشی از عملکرد این انجمن در استان گفت: طی سالهای 79 تا 85 به غیر از کتابخانه هایی که قبلأ احداث شده بود تنها دارای سه کتابخانه نیمه کاره بودیم اما در سال 85 چهار ، سال 86 پنج باب و طی سال جاری تاکنون پنج باب ساختمان کتابخانه احداث و مورد بهره برداری قرار گرفته این در حالی است که هشت ساختمان دیگر نیز با پیشرفت 90 درصدی در حال ساخت است.

احمد رجبی افزود: در طول سه سال گذشته 13 باب کتابخانه در سطح استان تعمیر و مرمت شده است که این روند به صورت جدی در حال انجام است.

وی با بیان اینکه جهت ترمیم و صحافی کتابهای موجود در کتابخانه ها نیاز به بودجه داریم گفت: در حال حاضر 50 هزار جلد کتاب در کتابخانه های استان باید صحافی شوند که به دلیل نبود اعتبار کافی، در این خصوص هیچ اقدامی صورت نگرفته است و انتظار می رود با حمایت مسئولان دلسوز استان این مهم نیز به انجام برسد.

در پایان این جلسه استاندار کرمانشاه از مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی استان و جلال امینی رئیس سازمان آموزش و پرورش وعضو انجمن کتابخانه های استان، عبدالمجید واحدی مدیرکل برنامه ریزی استانداری، محمود مرادی استاد دانشگاه و عضو انجمن کتابخانه ها، اکبر عبدالمالکی مدیرکل دفتر امور شهری استانداری و عضو انجمن کتابخانه ها، منوچهر پروینی مشاور فرهنگی استاندار و مدیرکل امور اجتماعی استانداری، اسماعیل مالمیر معاون اداره کل امور کتابخانه های عمومی، علی اسماعیلی مدیرکل امور کتابخانه های عمومی استان، حسین خوش اقبال فرماندار شهرستان اسلام آبادغرب، نعمت الله مرادی شهردار شهرستان اسلام آبادغرب، جواد جعفری سرپرست فرمانداری شهرستان سنقروکلیایی، فریبرز نجفی مهر شهردار شهرستان قصرشیرین و خانم شهلا گنجی استاد دانشگاه و عضو انجمن کتابخانه های عمومی استان به دلیل تلاش و دلسوزی آنها در امر ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در استان با اهداء لوح تقدیر، قدردانی کرد.