نیم درصد افراد مبتلا به ایدز در ایران کودک هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار طالشی در کنفرانس خبری که به مناسبت روز جهانی ایدز برگزار شد، گفت: تمام کودکانی که بیماری آنان در زمینه ایدز شناسایی شده است تحت پوشش خدمات درمانی قرار دارند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر در 6 شهر ایران شامل تهران، مشهد، خرم آباد، زاهدان، بندرعباس و بم 16 مرکز به وضعیت کودکان در حوزه بیماری ایدز رسیدگی می کنند.

مسئول بخش اچ آی وی یونیسف در ایران ادامه داد: بیشترین خدماتی که این دفاتر ارائه می دهند شامل اطلاع رسانی، تقویت مهارتها، ارائه خدمات سیار و مشاوره است.

وی افزود: البته 3 استان آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان و هرمزگان که جزء مناطق محروم و نابرخوردار هستند در اولویت اقدامات ما قرار دارند و دو شهر مشهد و تهران نیز به دلیل بزرگی و شلوغی در این بین مورد توجه قرار گرفته اند.

همچنین هماهنگ کننده مسئول برنامه مشترک ایدز سازمان ملل در ایران در ادامه این نشست خبری درباره شایعترین عوامل انتقال ایدز در ایران گفت: در کنار انتقال بیماری ایدز از طریق لوازم تزریق در بین مصرف کنندگان مواد شیوع آن از طریق روابط جنسی نیز قابل اهمیت است.

علی فیضی زاده ادامه داد: مهمترین عامل انتقال ایدز در ایران تزریق مواد و استفاده از سرنگهای آلوده است که اغلب استفاده کنندگان این نوع سرنگها متأهلینی هستند که ناخواسته دچار این بیماری شده و ویروس آن را از طریق فعالیتهای جنسی منتقل می کنند.

وی خاطرنشان کرد: در کنار این گروه عمدتا در مرحله اول افراد تن فروش و کسانی که در این گروه جای می گیرند از مهمترین افرادی هستند که در شیوع و انتقال این بیماری نقش دارند.

فیضی زاده با اشاره به اینکه جوانان به دلیل عدم آگاهی بیشترین افراد خطرساز در این مورد هستند تصریح کرد: افزایش آگاهی و آموزشهای لازم و به موقع و افزایش خدمات در حوزه پیشگیری و درمان در جامعه می تواند در مبارزه با این بیماری و جلوگیری از شیوع آن تاثیرگذار باشد.

مسئول مشترک برنامه مشترک ایدز سازمان ملل در ایران تاکید کرد: توجه به بحث کاهش انگ و تبعیض در برابر مبتلایان به ایدز و افرادی که در معرض خطرابتلا به آن بیماری هستند نیز مفید است.