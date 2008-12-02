بازیکنان استقلال شرایط حساس لیگ را درک کرده اند

علی نظری جویباری که در حاشیه تمرین عصر امروز تیم فوتبال استقلال با خبرنگار مهر گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: خوشبختانه وضعیت تیم ما بسیار عالی است و بازیکنان تمرینات خوبی را پشت سرگذاشته اند.

وی ادامه داد: بازیکنان ما از شرایط موجود در لیگ امسال کاملا آگاهی دارند و می دانند اگر روند پیروزی های اخیر را ادامه دهند مطمئنا در 3 - 4 هفته آینده به صدر جدول خواهند رسید و می توانند با همان طرز تفکر به قهرمانی برسند.

نظری جویباری درخصوص مبلغی که فدراسیون فوتبال به عنوان پاداش به وی پرداخت کرده است گفت: من وظیفه خود را انجام می دهم، رعایت جوانمردی و اخلاق نه تنها در ورزش، بلکه در تمام امور زندگی باید رعایت شود و همه ما باید آن را سرلوحه زندگی خود قرار دهیم.

سرپرست تیم فوتبال استقلال گفت: من مبلغ 3 میلیون تومان را به خطر نزدیک بودن به دو عید بزرگ مسلمانان به زوج های جوان که در شرف ازدواج هستند کمک کنم تا بتوانم در این ایام حرکتی کوچک اما خوب را انجام دهم.