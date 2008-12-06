سرمایه گذاری شش هزار میلیارد ریال در بخش صنعت خراسان رضوی

محمد جواد محمدی زاده در جریان راه اندازی شش طرح بزرگ صنعتی در خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: امسال 6 هزار میلیارد ریال در این استان سرمایه گذاری شده است که این رقم تا پایان سال جاری به 10 هزار میلیارد ریال افزایش می یابد.

وی اظهار داشت: 95 درصد از این سرمایه گذاری ها را بخش خصوصی انجام داده است.

محمدی زاده ادامه داد: در این بخش استان خراسان در بین سایر استانهای کشور مقام نخست را به خود اختصاص داده است.

وی به کارگیری تکنولوژی های برتر و استفاده از فناوری های نوین را از اولویتهای بخش صنعت استان عنوان کرد و بیان داشت: در کنار این اولویتها، امروز خوشه های صنعتی به خصوص در بخش های مربوط به قطعه سازی توسعه پیدا کرده است، که تدابیر و اهداف خردمندانه ای در استان خراسان رضوی را باعث شده است.