احتمال جاری شدن سیل بیش از هزار خانواده رودباری را تهدید می کند

بخشدار رحمت آباد و بلوکات از توابع شهرستان بیجار با اعلام این خبر به خبرنگار اجتماعی خبرگزاری مهر گفت: طی شبهای گذشته مقادیر فراوانی آب ناشی از بارش باران و نزولات آسمانی در یکی از فراز بندهای اطراف منطقه امامزاده دهستان بلوکات از توابع رحمت آباد و بلوکات شهرستان رودبار زیتون استان گیلان جمع شده است که در صورت ادامه بارش باران احتمال بروز سیل و حادثه برای روستاها و خانه های اطراف این فراز بند به شدت وجود دارد.

سلطانعلی صفری در ادامه افزود: با تجمع مقادیر فراوان آب در پشت این فراز بند چند روزی هست که تمامی راههای ارتباطی مناطق بالا دستی این فراز بند قطع شده است و تمامی مدارس مناطق بالادستی و پایین دستی منطقه امامزاده هاشم تعطیل هستند و حتی برق مناطق بالادستی این فراز بند قطع و تمامی نانوایی ها تعطیل هستند.

در همین رابطه نماینده مردم رودبار زیتون با اشاره به حضور نیروهای ارتش و امداد و استانداری به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه تمام ساکنین خانه های آسیب پذیر که بیش از یک هزار نفر جمعیت را شامل می شوند، هم اکنون تخلیه شده اند و توسط نیروهای امنیتی حراست می شوند.

صمد مرعشی افزود با کاهش یافتن شدت بارش باران، در حال حاضر خطر سرریز شدن آب کاهش یافته اما در صورت ادامه بارندگی ممکن است با جاری شدن سیل در منطقه مواجه شویم که با حضور نیروهای ارتش و سایر نهادهای امداد رسان تمامی پیش بینی های مورد نظر صورت گرفته و جای نگرانی چندانی نیست.

سازمان هواشناسی برای منطقه رودبار طی ساعات آینده آسمانی بارانی را پیش بینی کرده است.

بر اساس پیش بینی مدیر کل هواشناسی گیلان بارندگی در منطقه شهر بیجار و محدوده امامزاده هاشم تداوم خواهد یافت. گرچه از شدت آن کاسته می شود.

به گفته محمدرضا رضوی در شهر بیجار طی چند روز اخیر 80 میلی‌متر باران باریده است.



با این همه بخشدار رحمت آباد و بلوکات به خبرنگار مهر درباره احتمال سرریز شدن آب فراز بند گفت: چون از شدت بارندگی کاسته شده احتمال جاری شدن سیل کمتر از ساعات قبل است.

گرچه سلطانعلی صفری هرگونه احتمال جاری شدن سیل را در اثر شدت گرفتن بارش باران رد نکرد و گفت در صورت رخ دادن چنین حادثه ای نمی توان عواقب آن را پیش بینی کرد.