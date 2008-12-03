امیرقلعه نویی که در حاشیه تمرین عصر امروز تیم فوتبال استقلال با خبرنگار مهر گفتگو می کرد به دیدار فردای تیمش برابر پیام مشهد اشاره کرد و افزود: هر بازی شرایط خاص خودش را دارد و نمی توان هیچ تیمی را دست کم گرفت.

وی ادامه داد: شاید بازی با پرسپولیس به مراتب برای ما راحت تر از بازی با پیام باشد. ما هدفمان پیروزی مقابل پیام است و نمی توانیم به مسائل درون باشگاهی این تیم توجهی داشته باشیم. ما طی این چند روز به دلیل بارندگی آن طور که می خواستیم نتوانستیم خوب تمرین کنیم اما با تمام وجود بچه های ما آماده این دیدارهستند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با بیان اینکه بازیکنان نباید حریف را دست کم بگیرند خاطر نشان کرد: طی این دو، سه روز قبل با بازیکنان صحبت کردم که فکرنکنند تیم از پیش برنده ای هستند.

وی در خصوص مسائل پیش آمده برای خداداد عزیزی گفت: ما باید ببینیم که در ابتدای این قضیه چه اتفاقاتی افتاده است. من ظهر روز گذشته با خداداد عزیزی به طور مفصل صحبت کردم و به او گفتم که تو چه در زمان بازیگری و چه در زمان مربیگری بسیار باهوش هستی اما باید کمی بیشتر خویشتندار باشی.

وی گفت: من به خداداد گفتم یادت باشد روزی که از مالزی برگشتم انتقادات فراوانی از من شد که آنها را که سازنده بود سرلوحه کارم قرار دادم و حتی آنها که غیر سازنده بود را از آن به عنوان یک تجربه سازنده استفاده کردم.

امیرقلعه نویی تصریح کرد: مسئولین ذیربط باید با سعه صبر و عادلانه با این ماجرا برخورد کنند. تا حق کسی ضایع نشود.

وی در خصوص بازی با سایپا و مشکلات خط دفاعی استقلال گفت: ما امشب بازی سایپا را مجددا آنالیزی کرده و آن را بازبینی می کنیم. در آن دیدار خط دفاع ما کمی اشتباه کرد اما رفته رفته به یک خط دفاعی بدون اشتباه نزدیک می شود.

امیر قلعه نویی در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار مهر به حضور روز گذشته اش در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اشاره کرد و گفت: صحبت های ما بیشتر در مورد آسیب شناسی ورزش بود که در یک محیط کاملا دوستانه برگزار شد.

قلعه نویی در مورد جابجایی چند بازیکن استقلال در نیم فصل لیگ برتر گفت: این یک بحث طبیعی در فوتبال است و هر تیمی چه ما و چه دیگران برای تقویت خود به چند بازیکن نیاز دارد اما اینکه فلان بازیکن از تیم ما بخواهد برود هنوزهیچ چیز مشخص نیست.

وی در خصوص فابیو بالا بازیکن برزیلی مد نظر باشگاه استقلال هم گفت: آقای رضا رجبی به برزیل رفت و طبق دستوری که ما به ایشان داده بودیم و با توجه به نیاز ما فابیوبالا را به ایران آورد اما متاسفانه ایشان در تست پزشکی آن طور که باید و شاید مورد قبول واقع نشد. اینکه گفته می شود ایشان صد درصد از استقلال رفته درست نیست و هنوز قطعیت کامل ندارد. ضمن اینکه حتی اگر حضور فابیوبالا هم در استقلال قطعی نشود ما دنبال یکی دو بازیکن دیگر هستیم.

وی در خصوص حضوررضا عنایتی در تیم استقلال گفت: هنوز با عنایتی صحبت نکرده ام و مطمئن باشید زمانی که مذاکره کنیم رسما اعلام خواهد شد.