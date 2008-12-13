تمامی آثار تاریخی کشور نیاز به مرمت دارند

فریبرز دولت آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اعتبارات بخش مرمت آثار و محوطه های تاریخی سازمان میراث فرهنگی افزود: بودجه مرمت و بازسازی آثار و محوطه های تاریخی نسبت به سال گذشته افزایش یافته است اما میزان دقیق آن مشخص نیست و باید از استانها استعلام شود.

پیش از این بودجه مرمت و بازسازی آثار تاریخی کشور 500 میلیارد ریال پیش بینی شده بود. همچنین مسئولان سازمان میراث فرهنگی اعتبارات ملی اختصاص داده شده به حوزه مرمت آثارتاریخی را نسبت به سال گذشته دوبرابر اعلام کرده اند.

وی ادامه داد: در سال جاری بر اساس مصوبه دولت 5 درصد از اعتبارات عمرانی استانها به بخشهای میراث فرهنگی و گردشگری اختصاص پیدا کرده است که استانها به تناسب نیاز، این اعتبار را به میراث فرهنگی و یا گردشگری اختصاص می دهد.

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تاکید کرد: در برخی استانها بودجه ما به دو یا 3 برابر افزایش یافته است اما در مجموع با توجه به آثار تاریخی میزان اعتبارات سازمان برای مرمت و بازسازی آثار باید خیلی بیشتر از اینها افزایش پیدا کند.

دولت آبادی در خصوص شناسایی آثار تاریخی گفت: هنوز پروسه شناسایی و آمارگیری آثار تاریخی به اتمام نرسیده اما با توجه به سوابق تاریخی کشور مان تصور می شود که یک میلیون و 200 هزار اثر تاریخی در کشور وجود داشته باشد و تا کنون 23 هزار اثر در کشور در فهرست آثار ملی ثبت شده که بیشترین تعداد ثبت آثار در دو سال گذشته صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: تمامی آثار تاریخی کشور باید در طول زمان مرمت و نگهداری شوند و تمامی آثار کم و بیش به مرمت اضطراری و همچنین مرمت جامع و کامل نیاز دارند.

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تاکید کرد: افزایش بودجه تنها راه مرمت آثار تاریخی نیست بلکه راه حل این موضوع حضور بخش خصوصی است که در این رابطه نیز سازمان میراث فرهنگی از طریق راه اندازی صندوق مرمت و احیاء و همچنین اجازه و صدور مجوز تغییر و کاربری بناها اقداماتی را انجام داده است.

بودجه مرمت و بازسازی آثار و بناهای تاریخی در سال 85 تنها 8 میلیارد تومان بود و افزایش اعتبارات در این دو سال نشان دهنده این است که سازمان میراث فرهنگی باید بهتر از سالهای قبل در زمینه مرمت آثار تاریخی فعالیت کند اما اقدامات صورت گرفته در این بخش تفاوت چندانی را نشان نمی دهد.