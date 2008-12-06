مصرف برق در نیشابور 15 درصد افزایش داشته است

حسن کریم پور در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور با بیان اینکه پیش بینی می شود میزان مصرف شش ماهه دوم امسال MWH 466 باشد، افزود: در حال حاضر شبکه توزیع برق نیشابور دارای 114463 مشترک خانگی، 12376 تجاری و 1063 صنعتی است.

وی از توزیع لامپ کم مصرف یارانه ای خبر داد و گفت: در حال حاضر تعداد کل مشترکان برق تقریبا 132 هزار مشترک است که 22500 مشترک، لامپ کم مصرف یارانه ای 11 وات و 23 وات دریافت کرده اند که در فاصله زمانی 30 روز بین شهروندان توزیع شده است.

وی خاطرنشان کرد: در دوره های بعدی نیز لامپ های کم مصرف بین مشترکان توزیع خواهد شد و کسانی که موفق به گرفتن این لامپ ها نشده اند می توانند لامپ کم مصرف تحویل بگیرند.

وی یادآور شد: قیمت فروش لامپ ها از طریق اداره برق تقریبا نصف قیمت آزاد آن است و در دوره جدید مطابق دستور العمل آمده به هر مشترک 5 لامپ کم مصرف تحویل داده می شود.