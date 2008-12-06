  1. استانها
  2. گلستان
۱۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۹:۵۱

میزان اطاله دادرسی در گلستان کاهش چشمگیری یافت

گرگان- خبرگزاری مهر: معاون قضایی رئیس کل دادگستری گلستان گفت: روند کاهش پرونده ها به دستگاه قضایی استان نشان می دهد که میزان اطلاه دادرسی کاهش چشمگیری یافته است.

احمد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در ماه گذشته بیش از 9 هزار و 821 فقره پرونده به شوراهای حل اختلاف و شش هزار و 102 فقره پرونده به دادگستری استان وارد شد.

وی اظهار داشت: این درحالی است که در این مدت بیش از 9 هزار و 469 فقره پرونده در شوراهای حل اختلاف استان رسیدگی و مختومه شده است.

وی خاطرنشان کرد: شهرستان آق قلا با 47 درصد مصالحه و داشلی رون با 40 درصد مسالحه بیشترین شمار صلح و سازش پرونده های وارده را به خود اختصاص داده اند.

به گفته جعفری، اعتقاد و احترام به بزرگترها و تاثیر آموزهای دینی دلایل افزایش روند صلح و سازش در محاکم قضایی است.

معاون قضایی دادگستری گلستان همچنین از کشف 244 قوطی مشوربات الکلی ز خودرویی در شهرستان کردکوی خبر داد و افزود: در این زمینه انبار نگهداری مشوبات الکلی این متهم در گرگان شناسایی شد و یکهزار و 620 قوطی دیگر نیز کشف و ضبط شد.

بیش از 600 شورای حل اختلاف در گلستان فعالیت دارد.

کد مطلب 794339

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها