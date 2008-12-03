تولید سالانه 200 تا 600 متر فرش دستبافت در خراسان شمالی

محمدرضا کفاشی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون 9 هزار دار قالی در استان وجود دارد که 18 هزار بافنده در آنها مشغول به کار هستند.

وی با بیان اینکه سالانه 40 هزار متر فرش به خارج از کشور صادر می شود، تصریح کرد: از این صادرات امسال استان خراسان شمالی، بیش از دو میلیون دلار برای کشور ارزآوری داشته است.

وی همچنین از پایان بافت نخستین فرش سفارشی صادراتی در بجنورد خبر داد و افزود: این فرش در مدت 24 ماه و با تلاش روزانه هفت تا هشت ساعت کار توسط چهار تا شش نفر بافته شده است.

وی کیفیت مطلوب و مواد اولیه مرغوب را از دلایل افزایش سفارش های بازار جهانی فرش به تولید کنندگان فرش عنوان کرد.