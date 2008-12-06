20 شعبه احزاب در استان سمنان دارای مجوز هستند

علی اصغر مجد در گفتگو با خبرنگار مهر در دامغان گفت: هشت شعبه دیگر فرعی احزاب در استان دارای مجوز نیستند، ولی فعالیت دارند که مجوز رسمی برای دو شعبه از این تعداد طی روزهای آینده صادر می شود.

وی با اشاره به اینکه صدور مجوز برای احزاب در استان 10روزه است، گفت: احزابی که دارای مجوز نبوده و خواهان مجوز هستند با مراجعه به فرمانداری ها مراحل قانونی را طی کنند.

به گفته وی از تعداد احزاب فعال استان، پنج حزب در دامغان، هشت حزب در سمنان، سه حزب در شاهرود و در مهدی شهر و گرمسار هر کدام یک حزب فعالیت دارند.

مجد گرایش این احزاب را هشت حزب اصولگرا، هشت حزب اصلاح طلب و چهار حزب با گرایش صنفی عنوان کرد و گفت: برای تقویت احزاب در استان سمنان همایشهای مختلفی برگزار شده است.