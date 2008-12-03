فقدان دکترین منطقی در آمریکا/ کابینه اوباما شاگردان مدرسه رئالیسم سنتی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در تحلیلی به قلم "استفان کورنلیوس" با اشاره به اعضای معرفی شده کابینه جدید آمریکا تحت ریاست جمهوری اوباما نوشت : رئیس جمهوری آینده آمریکا تیمی از رقبا را به دور خود جمع کرده است مانند جان اف کندی که وی نیز جسورانه در برابر دوستان سینه سپر کرد و دور خود را با شخصیتهای منحصر به فرد و قدرتمند احاطه کرد، اما تولد دوباره کندی در این شرایط یافتن راه گم شده را دشوار می کند.

این تحلیلگر آلمانی در ادامه خاطر نشان کرد : هیچ یک از تکالیف رئیس جمهوری آینده آمریکا بزرگتر و مهمتر از بازسازی سیاست خارجی این کشور که آن را از گرفتاریها و مشکلات سالهای حکومت بوش آزاد کند نمی باشد. این در حالی است که سیاست خارجی واشنگتن بی سروسامان شده است به گونه ای که تکیه بیش از حد آن بر قدرت نظامی و بی توجهی به دیپلماسی و مراعات نکردن وضعیت متحدان از ویژگیهای آن است.

در ادامه این مطلب آمده است : افزایش تکیه به قدرت سخت و کاهش قدرت نرم از ویژگیهای سیاست خارجی آمریکا می باشد. این در حالی است که در پشت این مسئله هنوز یک مشکل بزرگتر وجود دارد و آن اینکه آمریکا هیچ دکترین منطقی و قانع کننده ای ندارد. این کشور نیازمند پاسخی فراگیر و همه جانبه به مسائل مهم و جدید جهانی می باشد؛ پاسخی که با سناریوها و عملیات نظامی و یا قدرت پول توجیه نشده و به اینها تکیه نکند.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد : دنیا به یک الگو برای اینکه آن را سرمشق خود قرار دهد نیاز دارد؛ یک ایدئولوژی مثبت برای قرن بیست و یکم . این در حالی است که کابینه امنیتی اوباما از قرن بیستم است.

در ادامه آمده است: اوباما به عنوان کاندید ریاست جمهوری آمریکا از واژگان درستی از جمله دیپلماسی متواضعانه ، بازسازی وهماهنگی استفاده کرد. این در حالی است که اعضای انتخاب شده از طرف وی برای کابینه جدیدش از اعضای یک مدرسه رئالیستی و سنتی در عرصه سیاست خارجی می باشند.

در ادامه این مطلب آمده است : مشاور امنیتی انتخابی اوباما یک سرباز عالی رتبه در ناتوی قدیم بوده که از آن زمان توجه خود را بر اختلافات بر سر مواد خام آن زمان متمرکز کرده است. وزیر دفاع پیشنهادی وی نیز برگزارکننده جنگهای دوران حکومت بوش است که به خصوص وفاداری خود را به سربازان و افسران ابراز می کند. وزیر امور خارجه رئیس جمهوری جدید آمریکا نیز یک شخصیت خاص است که هنوز در وی شک فرمانبرداری از سیاستهای خارجی اوباما وجود دارد.