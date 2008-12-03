"رود یخزده" در جوایز گاتام جاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد این فیلم که داستان آن در مرز آمریکا و کانادا روی می‌دهد درباره زنی تنهاست که به درون دنیای قاچاقچیان انسان کشیده می‌شود.

"رود یخزده" پارسال جایزه بزرگ هیئت داوران بخش مسابقه داستانی ویژه فیلم‌های آمریکایی جشنواره فیلم ساندنس و اخیرا جایزه اسب برنز بهترین فیلم جشنواره استکهلم را برد و ضمنا در شش رشته نامزد دریافت جوایز اسپیریت، معادل اسکار در جامعه سینمای مستقل است.

"نیویورک، جزء به کل" چارلی کافمن در بخش بهترین فیلم رقابت را به "رود یخزده" واگذار کرد، اما جایزه بهترین گروه بازیگری را برد. "مایه ثبات" لنس همر که در چهار رشته نامزد دریافت جایزه بود، جایزه بهترین کارگردان نوظهور را دریافت کرد.

Trouble the Water به کارگردانی تیا لسین و کارل دیل که روایتی شخصی از بقا در حین و پس از حادثه کاتریناست، جایزه بهترین مستند را گرفت. این فیلم نیز پارسال در جشنواره ساندنس جایزه بزرگ هیئت داوران را به خود اختصاص داد.

جایزه 15 هزار دلاری "بهترین فیلمی که در سینمای نزدیک شما اکران نشده" نیز به سیتا بلوز می‌خواند" ساخته نینا پیلی رسید. پنه‌لوپه کروز، گاس ون سنت، ملوین فان پیبلز و شیلا نوینز نیز در جوایز گاتام امسال تقدیر شدند.

18 منتقد، خبرنگار و برنامه‌ریز 22 فیلم نامزد در شش بخش جوایز گاتام را انتخاب کردند. جوایز گاتام را سازمان غیرانتفاعی ایندیپندنت فیچر پراجکت اعطا می‌کند که سال 1979 تاسیس شد. این نهاد از فیلمسازی به شیوه مستقل و فیلم هایی که داستان آن در نیویورک روی می‌دهد، حمایت می‌کند.