سئوال نمایندگان از 4 وزیر کابینه

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، موسی قربانی عضو هیئت رئیسه مجلس در پایان جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس موارد اعلام وصول شده به هیئت رئیسه را اعلام کرد.

سئوال جواد جهانگیرزاده، نادر قاضی پور و سلمان ذاکر نمایندگان ارومیه از محمد مصطفی نجار وزیر دفاع در خصوص اقدامات انجام شده درباره انتقال لشکر 64 ارومیه به منطقه جدید اعلام وصول شد.

قربانی همچنین از سئوال محمدرضا میرتاج الدینی، عباس رجایی، حمید رضا فولادگر و جعفر قادری از علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن درباره دلیل مناقصه با شرکت های داخلی برای تامین واگن های قطار حمل و نقل شهری خبرداد.

به گفته وی سئوالات جداگانه علیرضا زاکانی نماینده تهران از وزیر رفاه و تامین اجتماعی درباره عدم معرفی هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی و عدم بکارگیری نیروهای کارآمد در آن سازمان و نیز عدم پیگیری سازمان تامین اجتماعی در خصوص املاک واگذار شده این سازمان نیز توسط هیئت رئیسه دریافت شده است .

سئوال سید موید حسینی صدر از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره رفع نشدن نواقص تلفن همراه در خوی و لوایح اصلاح قانون دامپزشکی از دیگر موارد اعلام وصول شده بود.