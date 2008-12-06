  1. استانها
  2. همدان
۱۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۹:۱۸

ساخت 39 نمازخانه جدید در مدارس همدان

همدان - خبرگزاری مهر: معاون پژوهشی سازمان آموزش و پرورش استان همدان، گفت: تا پایان سال تحصیلی جاری، 39 نمازخانه جدید در مدارس استان همدان ساخته و تحویل خواهد شد.

حسن مظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان، افزود: برای ساخت این نمازخانه ها 3 میلیارد ریال اعتبار لازم است و هشت پروژه آن از محل اعتبارات استانی ساخته می شود.

وی با بیان اینکه سرانه استاندار فضاهای نمازخانه ای در مدارس 50 سانتی متر است، افزود: در استان همدان این سرانه به 30 سانتی متر میرسد و 20 سانتیمتر با فضای استاندارد فاصله داریم.

معاون پرورشی سازمان آموزش و پرورش استان همدان، گفت:در بسیاری از مدارس، سالن چند منظوره جهت نمازخانه و سالن اجتماعات وجود دارد که باید نمازخانه ها کاملاً مستقل با فضایی معنوی و جذاب باشند تا دانش آموزان به اقامه نماز جذب شوند.

کد مطلب 794518

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها