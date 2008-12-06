ساخت 39 نمازخانه جدید در مدارس همدان

حسن مظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان، افزود: برای ساخت این نمازخانه ها 3 میلیارد ریال اعتبار لازم است و هشت پروژه آن از محل اعتبارات استانی ساخته می شود.

وی با بیان اینکه سرانه استاندار فضاهای نمازخانه ای در مدارس 50 سانتی متر است، افزود: در استان همدان این سرانه به 30 سانتی متر میرسد و 20 سانتیمتر با فضای استاندارد فاصله داریم.

معاون پرورشی سازمان آموزش و پرورش استان همدان، گفت:در بسیاری از مدارس، سالن چند منظوره جهت نمازخانه و سالن اجتماعات وجود دارد که باید نمازخانه ها کاملاً مستقل با فضایی معنوی و جذاب باشند تا دانش آموزان به اقامه نماز جذب شوند.