تغییر برنامه دولت / وزارت نیرو بازهم نیروگاه جدید می سازد

عباس علی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه های وزارت نیرو برای ساخت نیروگاههای جدید گفت: علیرغم اینکه قرار بود دولت وارد ساخت نیروگاههای جدید نشده و تنها نیروگاههای نیمه تمام را به تکمیل رساند، ولی وزارت نیرو ناچار به تامین نیاز برق کشور است.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: چنانچه تشویقهای لازم به عمل آید و بخش خصوصی انگیزه کافی برای ورود به این بحث پیدا کند، دلیلی ندارد که دولت وارد ساخت نیروگاههای جدید شود، ولی اگر اقبالی از سوی بخش خصوصی به این امر نباشد و یا به هردلیل ظرفیتهای لازم در این بخش تامین نشود، وزارت نیرو ناچار است نیاز مردم را تامین کند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر برنامه وزارت نیرو این است که به دلیل جبران کمبودهای ناشی از عدم ورود بخش خصوصی در صنعت برق طی دو سال گذشته که البته برنامه اصلی وزارت نیرو توسعه این صنعت بر مبنای حضور بخش خصوصی در پروژه های جدید بوده است، وارد بحث ساخت نیروگاهها شود، بنابر این بنای وزارت نیرو این است که خود وارد عمل شده و اقدام کند.

علی آبادی تاکید کرد: وزارت نیرو آماده است که هر زمان بخش خصوصی آمادگی داشته باشد، نیروگاههایی که در دست ساخت دارد را واگذار کند، البته اگر بخش خصوصی خود در ساخت واحدهای جدید نیروگاهی وارد شود قطعا ما از برنامه های خود برای ورود به عرصه ساخت نیروگاههای جدید می کاهیم.

معاون وزیر نیرو لایحه هدفمند کردن یارانه ها و افزایش تعرفه های برق را راهی برای حضور بخش خصوصی در صنعت برق کشور عنوان و خاطرنشان کرد: قطعا این موضوع انگیزه ای برای بخش خصوصی ایجاد می کند.

وی با اشاره به حمایتهای وزارت نیرو از بخش خصوصی برای حضور در صنعت برق گفت: در حال حاضر با اقداماتی که وزارت نیرو انجام داده، وضعیت برای ورود بخش خصوصی بسیار سهل و آسان شده است، چراکه قیمت خرید برق از بخش خصوصی افزایش یافته و قیمت خرید برق در واحدهای بادی تا 130 تومان در ساعات پیک افزایش یافته است که این رقم در مقایسه با مبلغی که از مردم دریافت می شود بسیار مطلوب است.

علی آبادی ادامه داد: هم اکنون قیمت هر کیلووات ساعت برق در بخش کشاورزی 16 تا 20 ریال و در بخش خانگی 6 تا 10 تومان است که این یعنی یک تسهیلات بی نظیر و فوق العاده که تصور می رود چنانچه اقدامات دیگری که لازم است انجام شود، صورت گیرد قطعا حضور بخش خصوصی پررنگ تر خواهد شد.

وی در توضیح این مطلب گفت: از جمله این اقدامات، ایجاد تحولاتی در بانکها است، چراکه در حال حاضر مشکلاتی وجود دارد که بانکها برای سرمایه گذار ایجاد می کنند و تا 50 درصد سرمایه را از خود سرمایه گذار مطالبه می کنند که این رقم بسیار زیادی است که باید کاهش یابد.

وی از انجام مذاکره با بانک مرکزی خبرداد و گفت: مکاتبات بسیاری با بانک مرکزی صورت گرفته است که امیدواریم آنها این تسهیلات را فراهم کنند.