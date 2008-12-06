حجازی درباره این فیلم به خبرنگار مهر گفت: مهدی حسینی‌وند تدوین را به پایان رسانده و مهرداد جلوخانی صداگذاری آن را انجام می‌دهد. علیرضا کهن‌دیری موسیقی فیلم را می‌سازد تا برای پخش از شبکه یک آماده شود.

وی با اشاره به بازی متفاوت رضا ناجی در "زمانی برای درنگ" گفت: سعی کردم مانند دیگر تجربه‌هایم کاری متفاوت انجام دهم. نوع روایت و ساختار تصویری فیلم جذاب و پروژه سکانس پلان تصویربرداری شده است. نوع بازی‌ها هم متفاوت است.

کارگردان "در میان ابرها" افزود: فیلم برای مخاطب ساخته شده و امیدوارم در پخش تلویزیونی بتواند مخاطب را راضی کند. تلویزیون با سینما تفاوت دارد و سعی کردم با شناخت این تفاوت‌ها در تولید "زمانی برای درنگ" شلختگی و شتاب حاکم نباشد.

حجازی ادامه داد: متاسفانه هنوز شرایط اکران عمومی "در میان ابرها" فراهم نشده است. با اینکه فیلم‌های روی پرده بار فرهنگی ندارند، باز هم "در میان ابرها" اکران نمی‌شود؛ فیلمی که سیمرغ بلورین جشنواره را برده و حضوری موفق بین‌المللی داشته است. دلیل این اجحاف را نمی‌دانم.

این فیلمساز در پایان گفت: روی فیلمنامه فیلم تازه‌ام همراه با علی طالب‌آبادی کار می کنم و امیدوارم تا پایان امسال نوشتن فیلمنامه تمام شود و سال آینده فیلمبرداری را شروع کنم. "توفانی در راه است" تجربه‌ای متفاوت با "در میان ابرها" خواهد بود.

حسین یاری، مریم کاویانی، مهران احمدی و مرتضی ضرابی دیگر بازیگران "زمانی برای درنگ "هستند که جمعه 29 آذر از شبکه یک پخش می‌شود. عوامل تولید عبارتند از تصویربردار: محمدرضا سکوت، صدابردار: فرشید فرجی، طراح گریم: علیرضا جواد‌پور، طراح صحنه و لباس: نوید فرح‌مرزی، عکاس: محمد فوقانی و تهیه‌کننده: مسعود فیروزه.