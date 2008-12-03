برنامه های تیم ملی تا صعود به جام جهانی/ برد امارات گام آخر صعود

به گزارش خبرنگار مهر، بنابر اعلام احمد ابراهیمی سرپرست تیم ملی فوتبال کشورمان برنامه دیدارهای تدارکاتی و اردوهای تا پایان مرحله مقدماتی رقابتهای جام جهانی (27 خردادماه 1388) مقابل کره جنوبی مشخص شد.

ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد این برنامه ها گفت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته تیم ملی فوتبال کشورمان روز 24 آذرماه به منظور شرکت در تورنمنت چهارجانبه عمان راهی این کشور خواهد شد. ملی پوشان کشورمان در این تورنمنت طی روزهای 27 (مقابل اکوادور) و 29 آذرماه (در دیداررده بندی یا فینال این مسابقات) به میدان خواهند رفت.

وی ادامه داد: تیم کشورمان پس ازشرکت در تورنمنت عمان، به منظوربرپایی اردویی7 روزه این کشور را به مقصد شهر بیلبائو اسپانیا ترک خواهد کرد. طبق برنامه ریزی بعمل آمده ملی پوشان کشورمان در روزهای 3 و 7 دی ماه در دو دیدار تدارکاتی مقابل تیم های ایالت باسک و کاتولونیا (یا احتمالا آندولس) اسپانیا به میدان خواهد رفت.

سرپرست تیم ملی در ادامه خاطرنشان کرد: بازیکنان تیم ملی فوتبال کشورمان پس از پایان اردوی اسپانیا روز 8 دی ماه به ایران بازمی گردند تا به مدت 10 روز دراختیارباشگاههای خود قرار بگیرند تا مرحله جدید اردوی تیم ملی به منظور شرکت در مسابقات مقدماتی جام ملتهای آسیا 2011 در قطر از روز 18 دی ماه در تهران آغاز شود.

براساس اعلام ابراهیمی، تیم ملی برای آمادگی پیش از حضور در نخستین دیدار خود در مسابقات مقدماتی جام ملتهای آسیا مقابل سنگاپور(25 دی) روز 20 بهمن ماه در تهران در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم ملی فوتبال چین خواهد رفت.

تیم فوتبال ایران دومین دیدار خود در مسابقات مقدماتی جام ملتهای آسیا را روز 9 بهمن ماه در شهر بانکوک مقابل تیم ملی فوتبال تایلند برگزار خواهد کرد.

اردوی تیم فوتبال کشورمان برای آخرین دیدار از دور رفت مسابقات مقدماتی جام جهانی مقابل کره جنوبی از روز شنبه 19 بهمن ماه آغاز می شود تا ملی پوشان خود را برای دیدار روز 23 بهمن مقابل تیم ملی فوتبال کره جنوبی در تهران آماده کنند.

تیم فوتبال کشورمان پس از انجام این مسابقه تا پایان سال برنامه اردویی خاصی نخواهد داشت و مسابقات لیگ طبق برنامه پیگیری خواهد شد .

نخستین اردوی تیم ملی برای شرکت در دور برگشت مسابقات مقدماتی جام جهانی از آخرین روزهای سال 87 آغازمی شود تا تیم ملی خود را برای دیدار برگشت روز 8 فروردین ماه مقابل عربستان در تهران آماده کند. تیم ملی به احتمال فراوان قبل از رویارویی با عربستان به صلاحدید کادر فنی در دیداری تدارکاتی مقابل یکی از تیم های عربی حاشیه خلیج فارس به میدان خواهد رفت.

تیم ملی فوتبال کشورمان قبل از دیدار روز 16 خرداد سال آینده مقابل کره شمالی در شهر پیونگ یانگ ، اردوی 7 روزه ای را در چین و یک دیدار دوستانه روز 11 خرداد مقابل تیم ملی فوتبال چین در خاک این کشور برگزار خواهد کرد.

کاروان تیم ملی پس از اردوی چین ، 14 خرداد ماه از پکن مستقیما راهی پیونگ یانگ خواهد شد تا روز 16 خرداد ماه دیدار برگشت خود را مقابل تیم فوتبال کره شمالی برگزار کند.

اعضای تیم فوتبال ایران بلافاصله پس از دیدار با کره شمالی راهی تهران خواهند شد تا خود را برای دیدار حساس روز 20 خرداد ماه مقابل تیم ملی فوتبال امارات در تهران که پیش بینی می شود سه امتیازاین دیدارنقش تعیین کننده ای در صعود تیم ملی به جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی داشته باشد ، آماده کند.

ایران در چهارمین و آخرین دیدار مرحله مقدماتی جام جهانی روز27 خردادماه سال 88 در سئول میهمان تیم ملی فوتبال کره جنوبی خواهد بود که در صورت دست نیافتن به امتیازات لازم برای صعود به جام جهانی تا قبل از این دیدار، مصاف با کره جنوبی می تواند معادله صعود یکی از دو تیم ایران و کره جنوبی به جام جهانی را حل کند.

تیم ملی فوتبال کشورمان در گروه دوم مسابقات مقدماتی جام جهانی با تیم های عربستان ، کره شمالی ، امارات و کره جنوبی همگروه است.

ضمن اینکه در گروه E مسابقات مقدماتی جام ملتهای آسیا 2011 قطر نیز تیم فوتبال کشورمان با سنگاپور، تایلند و اردن همگروه است.