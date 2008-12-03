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۱۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۵۸

بارش سنگین برق راه ارتباطی 15 روستای لاریجان آمل را مسدود کرد

بارش سنگین برق راه ارتباطی 15 روستای لاریجان آمل را مسدود کرد

ساری - خبرگزاری مهر: بخشدار لاریجان آمل گفت: به علت بارش سنگین برف در بخش کوهستانی لاریجان آمل، هم اکنون راه ارتباطی 15 روستای این بخش مسدود است.

محمد رضا نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بازگشایی راه ارتباطی این روستاها با همکاری نیروهای امدادی همچنان ادامه دارد، افزود: راه ارتباطی این روستاها با مرکز بخش لاریجان تا فردا بازگشایی می شود.

به گفته وی، در این روستا و سایر روستاهای بخش کوهستانی لاریجان آمل بیش از 30 سانتی متر برف بر زمین نشسته است.

بخشدار لاریجان آمل  با بیان اینکه برف پاییزی هم اکنون همه روستاها و مناطق این بخش را سفید پوش کرده است، تصریح کرد: ریزش برف امسال در بخش لاریجان در مقایسه با مدت مشابه پارسال دیرتر آغاز شده است.

نصیری اضافه کرد: خوشبختانه ریزش این برف خسارتی را نداشت.

به گفته وی، برق و آب شرب مناطق مختلف این بخش برقرار است و مشکلی در این دو بخش وجود ندارد.

بخش کوهستانی لاریجان با حدود 80 روستا در فاصله 70 کیلومتری شهر آمل در محور هراز واقع است.

کد مطلب 794693

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