به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار امروز محمد جواد زمانیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در آدیس آبابا با سیوم مسفین، وزیر امور خارجه اتیوپی زمینه های بسط روابط دوجانبه و ارتقای مناسبات فیمابین مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

در این دیدار تشریفاتی که به مناسبت حضور سفیر جدید کشورمان در آدیس آبابا صورت پذیرفت زمانیان با ابراز آمادگی ایران برای تقویت مناسبات جاری گفت:هدف ما تقویت حضور بخش خصوصی ایران در عرصه اقتصاد اتیوپی است و تحقق این هدف با توجه به دستاوردهای ایران در عرصه های گوناگونی فنی- مهندسی، تکنولوژیهای پیشرفته روز و نیروی کار ماهر دور از دسترس نخواهد بود.

وی با اشاره به اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی سرزمین ایران مورد هجوم نظامی و تحریم اقتصادی از سوی قدرتهای بزرگ قرار گرفت افزود: همه این دستاوردها مدیون ایمان، صبر، پشتکار و در نهایت عبور پیروزمندانه ملت ایران از پس مشکلات بود و اکنون ایران با تمام ظرفیتها و قابلیتهای علمی و اقتصادی آمادگی همکاری با دولت و ملت دوست اتیوپی را دارد.

وزیر خارجه اتیوپی نیز در این دیدار با اشاره به ارتباطات دیرینه فیمابین دو ملت صاحب تمدن تاریخی ایران و اتیوپی گفت: روابط دو کشور فراتر از وضع موجود است و ریشه در عمق تاریخ دارد.

وی ادامه داد : ما باید تلاش کنیم تا این روابط ریشه دار سنتی را مجددا احیا و در جایگاه واقعی خود قرار دهیم.

سیوم مسفین با اشاره به اینکه تمدن غنی و ارزشهای اصیل دو ویژگی برجسته سرزمین ایران است افزود: تقویت مناسبات با ایران از راهبردهای مهم سیاست خارجی اتیوپی است و بر این اساس آمادگی همکاری با ایران در زمینه های گوناگون وجود دارد.