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۱۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۸:۵۱

سفیر ایران در اتیوپی:

تهران آماده همکاری علمی و اقتصادی با آدیس‌آبابا است

تهران آماده همکاری علمی و اقتصادی با آدیس‌آبابا است

سفیر جدید ایران در اتیوپی با اشاره به دستاورد های ایران عرصه های گوناگونی فنی- مهندسی، تکنولوژیهای پیشرفته روز و نیروی کار ماهر تاکید کرد که تهران آمادگی همکاری علمی و اقتصادی با دولت و ملت اتیوپی را دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار امروز محمد جواد زمانیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در آدیس آبابا با سیوم مسفین، وزیر امور خارجه اتیوپی زمینه های بسط روابط دوجانبه و ارتقای مناسبات فیمابین مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

در این دیدار تشریفاتی که به مناسبت حضور سفیر جدید کشورمان در آدیس آبابا صورت پذیرفت زمانیان با ابراز آمادگی ایران برای تقویت مناسبات جاری گفت:هدف ما تقویت حضور بخش خصوصی ایران در عرصه اقتصاد اتیوپی است و تحقق این هدف با توجه به دستاوردهای ایران در عرصه های گوناگونی فنی- مهندسی، تکنولوژیهای پیشرفته روز و نیروی کار ماهر دور از دسترس نخواهد بود.

وی با اشاره به اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی سرزمین ایران مورد هجوم  نظامی و تحریم اقتصادی از سوی قدرتهای بزرگ قرار گرفت افزود: همه این دستاوردها مدیون ایمان، صبر، پشتکار و در نهایت  عبور پیروزمندانه ملت ایران از پس مشکلات بود و اکنون ایران با تمام ظرفیتها و قابلیتهای علمی و اقتصادی آمادگی همکاری با دولت و ملت دوست اتیوپی را دارد.

وزیر خارجه اتیوپی نیز در این دیدار با اشاره به ارتباطات دیرینه فیمابین دو ملت صاحب تمدن تاریخی ایران و اتیوپی گفت: روابط دو کشور فراتر از وضع موجود است و ریشه در عمق تاریخ دارد.

وی ادامه داد :  ما باید تلاش کنیم تا این روابط ریشه دار سنتی را مجددا احیا و در جایگاه واقعی خود قرار دهیم.

سیوم مسفین با اشاره به اینکه تمدن غنی و ارزشهای اصیل دو ویژگی  برجسته سرزمین ایران است افزود: تقویت مناسبات با ایران از راهبردهای مهم سیاست خارجی اتیوپی است و بر این اساس آمادگی همکاری با ایران در زمینه های گوناگون وجود دارد. 

کد مطلب 794763

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