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۱۴ آذر ۱۳۸۷، ۱۰:۵۵

سفر رسانه ای کردستان22/

سد آزاد کردستان تا پایان سال 92 به بهره برداری می رسد

سنندج - خبرگزاری مهر: مجری طرح ساخت سد آزاد کردستان و سامانه انتقال آن از بهره برداری این طرح تا پایان سال 1392 خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حمید احمدزاده ظهر در جریان بازدید خبرنگاران رسانه های جمعی از اجرای مصوبات دور اول سفر هیئت دولت به استان کردستان اظهار داشت: پروژه سد آزاد و سامانه انتقال آن تا پایان سال 1392 به بهره برداری کامل می رسد.

وی ادامه داد: عملیات اجرایی این سد از سال 1385 آغاز شده و بر اساس یکی از مصوبات سفر استانی هیئت دولت به کردستان اعتباراتی در زمینه جمع آوری آب های سطحی به آن اختصاص پیدا کرده و خوشخبتانه هم اکنون عملیات ساخت و ساز آن 6 ماه جلوتر از برنامه زمانبندی شده قرار دارد.

مجری طرح ساخت سد آزاد و سامانه انتقال بیان داشت: همزمان با اجرای این طرح مطالعات سامانه انتقال آن آغاز شده و هم اکنون در مرحله انتخاب پیمانکار و مجری طرح می باشد.

احمدزاده افزود: این سد توانایی ذخیره 380 میلیون متر مکعب آب را داراست و در صورت بهره برداری می تواند سطح بسیار وسیعی از زمین های این منطقه و همچنین دشت های قروه و دهگلان را زیر پوشش قرار دهد.

استاندار کردستان نیز در این دیدار اظهار داشت: ساخت سد آزاد یکی از بزرگترین پروژه های حوزه آب کشور است که خوشخبتانه تا کنون با همکاری و تعامل بسیار خوب مسئولان کشوری و استانی از پیشرفت فیزیکی بسیار خوبی برخوردار است.

اسماعیل نجار خاطرنشان کرد: سامانه انتقال این طرح ملی بیش از 175 کیلومتر مسافت دارد و بر اساس این طرح بخشی از آب سد آزاد به دشت های قروه و دهگلان انتقال خواهد یافت.

در ادامه این مراسم خبرنگاران رسانه های جمعی از روستای جدید بنیدر که توسط مجریان این طرح ساخته شده بود بازدید کردند.

کد مطلب 794843

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