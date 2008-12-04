کنگره بزرگداشت فردوسی باید در سطح بین المللی برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد قهرمان رشید صبح امروز در جلسه شورای فرهنگ عمومی خراسان رضوی افزود: در طول سه سال گذشته اقدامات خوبی برای برگزاری کنگره بزرگداشت فردوسی صورت گرفته که باید در سال آینده به بار نشیند.

وی مسئولیت برگزاری این کنگره را که در اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد، بر عهده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گذاشت و گفت: دیگر نهادها و سازمان های ذیربط نیز باید نهایت همکاری را برای برگزاری این کنگره داشته باشند.

رشید بر لزوم برگزاری جلسه با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی برای برگزاری کنگره ای در سطح جهانی تاکید کرد.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی در این جلسه از برگزاری جشنواره فرهنگی هنری امام رضا (ع) با کیفیت قابل قبول در ایران و هشت کشور خارجی تقدیر کرد و نتایج آن را درترویج فرهنگ رضوی و ارزش های انسانی بسیار موثر و مشهود خواند.

وی در خصوص طرح پژوهش مستند سازی یادمان های هجرت امام رضا (ع) به خراسان گفت: در اجرای این طرح باید از روش های علمی استفاده کنیم و در فاز اول به مسلمات روشن بپردازیم تا موجب همبستگی بیشتر شود.

رشید ادامه داد: در این روند باید از خرافات پرهیز شود و علاوه بر سرعت و دقت، پژوهشی مستند، دقیق و مورد قبول همگان انجام شود.

در این جلسه دکتر اشرف زاده و حجت الاسلام اسدالله اسدی به عنوان اعضاء جدید شورای نظارت بر نامگذاری شوراها و اماکن معرفی شدند.

دکتر اشرف زاده به عنوان فردی آشنا به زبان و ادبیات فارسی و حجت الاسلام اسدالله اسدی به عنوان یک صاحب نظر علوم دینی با اعضا حقوقی شورای نظارت بر نامگذاری شهرها و اماکن در استان همکاری خواهند کرد.