آیه روز:

یَا أَیُّهَا الّذِینَ آمَنُوا کُونُواْ قَوَّامِینَ لِلهِ شُهَدَاء بِالقِسطِ وَلاَ یَجرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَومٍ عَلَى أَلا تَعدِلوا اعدِلواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتقوَى وَاتقوا اللهَ انَّ اللهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعمَلُونَ .

اى کسانى که ایمان آورده‏اید براى خدا به داد برخیزید [و] به عدالت‏شهادت دهید و البته نباید دشمنى گروهى شما را بر آن دارد که عدالت نکنید عدالت کنید که آن به تقوا نزدیکتر است و از خدا پروا دارید که خدا به آنچه انجام مى‏دهید آگاه است .

سوره مائده، آیه 8

ذکر روز شنبه:

حدیث امروز:

حضرت علی(ع) در نهج البلاغه:

لاتدخروا انفسکم نصیحة، و لا الجند حسن سیرة، و لاَالرعیةَ معونة، و لادین الله قوة.

از خیرخواهى نسبت به خویش، و خوش رفتارى با لشگر اسلام و یارى رساندن به رعیت و تقویت دین دریغ مکنید.