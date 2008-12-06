آیه روز:
یَا أَیُّهَا الّذِینَ آمَنُوا کُونُواْ قَوَّامِینَ لِلهِ شُهَدَاء بِالقِسطِ وَلاَ یَجرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَومٍ عَلَى أَلا تَعدِلوا اعدِلواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتقوَى وَاتقوا اللهَ انَّ اللهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعمَلُونَ .
اى کسانى که ایمان آوردهاید براى خدا به داد برخیزید [و] به عدالتشهادت دهید و البته نباید دشمنى گروهى شما را بر آن دارد که عدالت نکنید عدالت کنید که آن به تقوا نزدیکتر است و از خدا پروا دارید که خدا به آنچه انجام مىدهید آگاه است .
سوره مائده، آیه 8
ذکر روز شنبه:
حدیث امروز:
حضرت علی(ع) در نهج البلاغه:
لاتدخروا انفسکم نصیحة، و لا الجند حسن سیرة، و لاَالرعیةَ معونة، و لادین الله قوة.
از خیرخواهى نسبت به خویش، و خوش رفتارى با لشگر اسلام و یارى رساندن به رعیت و تقویت دین دریغ مکنید.
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