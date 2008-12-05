مازندران رتبه ششم ساختمانهای زیر 30 سال کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد کریمی بعد از ظهر پنج شنبه در همایش مدیران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منطقه دو کشور در ساری افزود: این وضعیت برای استان زرخیری مانند مازندران شایسته نیست.

وی خاطر نشان کرد: مازندران رتبه نهم کشور را از نظر ساختمان های کم دوام و بی دوام به خود اختصاص داده است.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه این استان رتبه دهم را از ساختمان های چادرنشین و کپری به خود اختصاص داده است یادآور شد: خدمات بنیاد مسکن در روستاها به مردم باید بیشتر شود.

نماینده عالی دولت نهم در مازندران با بیان اینکه بنیاد مسکن استان باید نابسامانی ها در ساختمان های غیرمقاوم شهر و روستاهای مازندران را ساماندهی کند، تصریح کرد: از سال 84 تا 86 تعداد 44 هزار واحد مسکونی روستایی استان بازسازی، نوسازی و تعمیرات شده است.

وی با تاکید بر ساخت و بیمه واحدهای مسکونی روستایی استان از سوی بنیاد مسکن گفت: فرهنگ بیمه روستاییان باید در مازندران نهادینه شود.

کریمی با بیان اینکه بخشی از اعتبارات حوادث استان برای تشویق کشاورزان به بیمه محصولات کشاورزی، مسکونی و تاسیساتی روستاییان استان اختصاص یافته است اظهار داشت: ساخت مبلمان شهری در روستاها با رعایت بافت با ارزش روستایی از رهاوردهای مثبت تلاشگران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.

استاندار مازندران با تاکید بر اتمام طرح های هادی نیمه کاره روستایی توسط بنیاد مسکن خاطرنشان کرد: مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی باید با هدف ماندگاری و طول عمر ساختمان ها صورت گیرد.

به گفته وی، بازسازی خانه های تخریبی مردم و اماکن عمومی نیز رسالت اساسی و اصلی بنیاد مسکن در استان ها است.