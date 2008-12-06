اروپا نباید به بهانه مبارزه با تروریسم حقوق بشر را نادیده بگیرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بروکسل، اسلام که در نشستی در جمع خبرنگاران اعزامی از ایران در خصوص وضعیت اقلیت ها به ویژه مسلمانان در اروپا صحبت می کرد، افزود: البته رادیکالیزه شدن جوانان در اروپا یک چالش بشمار می رود، اما مبارزه با پدیده ترویسم نباید سبب از بین رفتن اصول و آزادی شود.

به عقیده شاد اروپا باید هویتهای چندگانه را برسمیت بشناسد تا مشکلاتش حل شود و در عین حال باید این نکته درک شود که مسلمان و یا مهاجر بودن منافاتی با اروپایی بودن ندارد.

این فعال حقوق بشر افزود: اروپا باید بداند که جمعیت آن در حال پیر شدن است لذا نیاز به مردمانی دارد که از کشورهای همسایه مسلمان می آیند و نباید به بهانه برخورد با افراط گری حقوق آنها را نادیده بگیرد.وی همچنین مهاجرین را استعدادهایی توصیف کرد که اروپا برای بقای خود به آنها نیاز دارد.