  1. بین الملل
  2. سایر
۱۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۲۲

یک فعال حقوق بشر در بروکسل:

اروپا نباید به بهانه مبارزه با تروریسم حقوق بشر را نادیده بگیرد

اروپا نباید به بهانه مبارزه با تروریسم حقوق بشر را نادیده بگیرد

"شاد اسلام" یک فعال حقوق بشر در بروکسل بر این باور است که نباید مبازره با تروریسم و افراطی گری بهانه ای برای ایجاد موانعی در برابر حقوق بشر باشد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بروکسل، اسلام که در نشستی در جمع خبرنگاران اعزامی از ایران در خصوص وضعیت اقلیت ها به ویژه مسلمانان در اروپا صحبت می کرد، افزود: البته رادیکالیزه شدن جوانان در اروپا یک چالش بشمار می رود، اما مبارزه با پدیده ترویسم نباید سبب از بین رفتن اصول و آزادی شود.

به عقیده شاد اروپا باید هویتهای چندگانه را برسمیت بشناسد تا مشکلاتش حل شود و در عین حال باید این نکته درک شود که مسلمان و یا مهاجر بودن منافاتی با اروپایی بودن ندارد.

این فعال حقوق بشر افزود: اروپا باید بداند که جمعیت آن در حال پیر شدن است لذا نیاز به مردمانی دارد که از کشورهای همسایه مسلمان می آیند و نباید به بهانه برخورد با افراط گری حقوق آنها را نادیده بگیرد.وی همچنین مهاجرین را استعدادهایی توصیف کرد که اروپا برای بقای خود به آنها نیاز دارد.

کد مطلب 795196

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها