به گزارش خبرنگار مهر، ایندیپندنت اعلام کرد 26 دسامبر امسال و همزمان با نمایش فیلم "ولکری" با بازی تام کروز به نقش سرهنگ کلاوس شنک گراف فن اشتوفنبرگ، اولین حمله آغاز می‌شود.

"ولکری" به کارگردانی برایان سینگر اولین فیلم از مجموعه فیلم‌های با حضور ستارگان درجه یک است که به دوران نازی‌ها در آلمان می‌پردازد و تاثیر این دوران در دهه‌های بعدی را به نمایش می‌گذارد.





تام کروز در صحنه‌ای از فیلم "ولکری"

قساوت رژیم نازی در 60 سالی که از پایان جنگ جهانی دوم می‌گذارد همواره جذابیتی هولناک داشته است. هر چند تا امروز این مسئله در سینما صرفا در قالب فیلم‌های جنگی بزرگ‌جلوه‌داده‌شده یا درام‌هایی مستندوار مانند "فهرست شیندلر" به تصویر درآمده است.

"ولکری" کروز روایتی دراماتیک از ترور ناموفق هیتلر در 1944 است. این فیلم نیز مانند "سقوط"، فیلم آلمانی بسیار موفق درباره آخرین روزهای زندگی هیتلر در پناهگاهی زیرزمینی، جنگ را از نگاه یک آلمانی نشان می‌دهد.

به دنبال "ولکری" چند فیلم دیگر نیز با این موضوع به نمایش درمی‌آید. "آدم احیاشده" پل شریدر با بازی جف گلدبلام و ویلم دافو درباره یک بازیگر واریته نجات‌یافته از اردوگاه کار اجباری است.

کیت وینسلت در فیلم سینمایی "خواننده" به کارگردانی استفن دالدری نقش زنی آلمانی با گذشته‌ای مخفی را دارد و رالف فاینس نقش عاشق سابق او را بازی می‌کند که در دادگاههای نورمبرگ به این راز پی می‌برد.

دانیل کریگ نیز در فیلم "مقاومت" ساخته ادوارد زوئیک شخصیت جیمز باند را کنار گذاشته و نقش توویا بیلسکی یکی از سه برادر یهودی در لهستان تحت اشغال نازی‌ها را بازی می‌کند که به جنگل‌های بلاروس می‌گریزند و به مبارزان نیروی مقاومت می‌پیوندند.

در خود آلمان نیز نسلی جدید از فیلمسازان، در حالی نازی‌ها را موضوع فیلم‌های خود قرار داده‌اند که پرداختن به این مسئله برای سال‌ها در این کشور بسیار دشوار بود. به عنوان مثال "دیواره شمالی" فیلیپ اشتولز درباره تلاش آلمانی‌ها برای فتح دیواره شمالی آیگر در کوههای آلپ سوئیس به افتخار رژیم نازی است.

حتی کوئنتین تارانتینو نیز در حال ساختن فیلمی با موضوع نازی‌هاست. فیلم جدید او "لعنتی‌های بی‌آبرو" درباره دختری یهودی است که با همراهی گروهی از سربازان آمریکایی یهودی در پی انتقام است.

در حالی که ساخت فیلم‌های جنگی مسئله‌ای تازه نیست، اما دکتر هلموت اشمیتس استاد رشته ادبیات و فرهنگ آلمان پس از جنگ در دانشگاه وارویک اعتقاد دارد نسلی از فیلمسازان جوان می‌کوشند به مسئله‌ای بپردازند که دیگر کمتر کسی از آن خاطره شخصی دارد.

او می گوید: ما در مرحله تغییر نسل قرار داریم. تا 10 سال دیگر یا چیزی در این حدود با نسلی جدید مواجه خواهیم بود که با این تاریخ ارتباط چندان ندارند. شاید فیلم‌هایی مانند "سقوط" زمینه‌ای فراهم کنند که به این رویدادها از منظر پس از جنگ سرد نگاه شود.