استقبال مردم از خادمان خود مسوولیت دولت را در خدمتگزاری مضاعف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر محمود احمدی نژاد عصر امروز در ابتدای جلسه استانی هیات دولت با تقدیر از حضور حماسی مردم آذربایجان شرقی و تبریز در استقبال از هیات دولت اظهار داشت: دیروز دریای انسان های مومن و شجاع به بهانه استقبال از خادمان خود به صحنه آمده بودند تا عزت، آمادگی و ایستادگی خود را یکبار دیگر به دشمنان نشان دهند.

رییس جمهور افزود: این حضور نماد همبستگی ، استحکام و آرمان خواهی ملت ایران بود؛ دیروز همه برای نشان دادن اقتدار و اصل خودشان به صحنه آمده بودند تا گرد یاس را بر چهره دشمنان بپاشند و یکبار دیگر با همه وجود در برابر استکبار در حال اضمحلال قدرت نمایی کنند و باعزت به آنها "نه" بگویند.

دکتر احمدی نژاد خاطر نشان کرد: حضور مردم استان نشان داد که پایگاه های اصلی انقلاب اسلامی همچنان زنده است و از هر فرصت و بهانه ای برای نشان دادن اراده خود به خوبی استفاده می کند.وی تصریح کرد: شعار عمیق و بسیار زیبا و کوبنده مردم این دیار مبنی بر اینکه «آذربایجان اویاخدی انقلابا دایاخدی » نشانه هوشمندی مردم این دیار و شوق آفرین است.

وی خاطر نشان کرد : این لطف و بزرگواری مردم این خطه در استقبال از خادمان خود مسوولیت و تعهد دولت را در خدمتگزاری به آنها مضاعف کرد و صمیمانه از مردم این دیار و به خصوص جوانان که صحنه گردان اصلی حماسه دیروز بودند؛ تشکر می کنم.

دکتر احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود باتوجه به اینکه آذربایجان شرقی و تبریز سنگر مستحکم ملت ایران و کانون نورانی انتشار معنویت و فرهنگ و غیرت در سرزمین مقدس ایران است، تصریح کرد: مردم این دیار همواره در خط مقدم و آماده فداکاری در راه همه آرمان ها بوده اند.

رییس جمهور عمق و استحکام ایمان ، روحیه ایثارگری و فداکاری و نیز غیرت دینی را از ویژگی های مردم دیار آذربایجان برشمرد و خاطر نشان کرد: نقش مردم آذربایجان و تبریز در شکل گیری مبارزات و مجاهدت های ملت ایران حداقل در 400 سال اخیر بی بدیل و افتخار آمیز است.

دکتر احمدی نژاد با طرح سوالی مبنی بر اینکه "علت وجود صفات بسیار برجسته و ارزش های الهی در این خطه چیست؟"، اظهار داشت: معتقدم علت اصلی این صفات شاخص عشق عمیق مردم این سامان و عاطفی بودن مردم آذربایجان و تبریز است چرا که عاطفه پایه رشد همه کمالات انسانی می باشد و عشق به خوبی ها قلب انسان را برای کسب سایر روحیات الهی مهیا می کند.

وی افزود: علاقه مردم آذربایجان به کانون اصلی ارزش ها یعنی اهل بیت گرامی اسلام درهای رحمت را به روی آنان باز کرده است و از این رو صفات برجسته انسانی و الهی در اینجا موج می زند.

رییس جمهور گفت: مردم آذربایجان شرقی و تبریز در دوران قبل از انقلاب پیشتاز و نقطه ثقل انقلابیون بودند و پس از انقلاب نیز همواره در همه صحنه ها حضور سرنوشت ساز داشتند و شور حسینی و عشق به اهل بیت عصمت و طهارت ویژگی ممتاز این دیار است.