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۱۴ آذر ۱۳۸۷، ۱۹:۴۵

رئیس جمهور در تبریز:

استقبال مردم از خادمان خود مسوولیت دولت را در خدمتگزاری مضاعف کرد

استقبال مردم از خادمان خود مسوولیت دولت را در خدمتگزاری مضاعف کرد

رییس جمهور استقبال پرشور مردم استان آذربایجان شرقی از هیات دولت و خادمان خود را موجب جاری شدن عشق و امید در دل همه ملت ها و افزایش یاس و ناامیدی در اراده دشمنان ملت ایران دانست .

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر محمود احمدی نژاد عصر امروز در ابتدای جلسه استانی هیات دولت با تقدیر از حضور حماسی مردم آذربایجان شرقی و تبریز در استقبال از هیات دولت اظهار داشت: دیروز دریای انسان های مومن و شجاع به بهانه استقبال از خادمان خود به صحنه آمده بودند تا عزت، آمادگی و ایستادگی خود را یکبار دیگر به دشمنان نشان دهند.

رییس جمهور افزود: این حضور نماد همبستگی ، استحکام و آرمان خواهی ملت ایران بود؛ دیروز همه برای نشان دادن اقتدار و اصل خودشان به صحنه آمده بودند تا گرد یاس را بر چهره دشمنان بپاشند و یکبار دیگر با همه وجود در برابر استکبار در حال اضمحلال قدرت نمایی کنند و باعزت به آنها "نه" بگویند.

دکتر احمدی نژاد خاطر نشان کرد: حضور مردم استان نشان داد که پایگاه های اصلی انقلاب اسلامی همچنان زنده است و از هر فرصت و بهانه ای برای نشان دادن اراده خود به خوبی استفاده می کند.وی تصریح کرد: شعار عمیق و بسیار زیبا و کوبنده مردم این دیار مبنی بر اینکه «آذربایجان اویاخدی انقلابا دایاخدی » نشانه هوشمندی مردم این دیار و شوق آفرین است.

وی خاطر نشان کرد : این لطف و بزرگواری مردم این خطه در استقبال از خادمان خود مسوولیت و تعهد دولت را در خدمتگزاری به آنها مضاعف کرد و صمیمانه از مردم این دیار و به خصوص جوانان که صحنه گردان اصلی حماسه دیروز بودند؛ تشکر می کنم.

دکتر احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود باتوجه به اینکه آذربایجان شرقی و تبریز سنگر مستحکم ملت ایران و کانون نورانی انتشار معنویت و فرهنگ و غیرت در سرزمین مقدس ایران است، تصریح کرد: مردم این دیار همواره در خط مقدم و آماده فداکاری در راه همه آرمان ها بوده اند.

رییس جمهور عمق و استحکام ایمان ، روحیه ایثارگری و فداکاری و نیز غیرت دینی را از ویژگی های مردم دیار آذربایجان برشمرد و خاطر نشان کرد: نقش مردم آذربایجان و تبریز در شکل گیری مبارزات و مجاهدت های ملت ایران حداقل در 400 سال اخیر بی بدیل و افتخار آمیز است.

دکتر احمدی نژاد با طرح سوالی مبنی بر اینکه "علت وجود صفات بسیار برجسته و ارزش های الهی در این خطه چیست؟"، اظهار داشت: معتقدم علت اصلی این صفات شاخص عشق عمیق مردم این سامان و عاطفی بودن مردم آذربایجان و تبریز است چرا که عاطفه پایه رشد همه کمالات انسانی می باشد و عشق به خوبی ها قلب انسان را برای کسب سایر روحیات الهی مهیا می کند.

وی افزود: علاقه مردم آذربایجان به کانون اصلی ارزش ها یعنی اهل بیت گرامی اسلام درهای رحمت را به روی آنان باز کرده است و از این رو صفات برجسته انسانی و الهی در اینجا موج می زند.

رییس جمهور گفت: مردم آذربایجان شرقی و تبریز در دوران قبل از انقلاب پیشتاز و نقطه ثقل انقلابیون بودند و پس از انقلاب نیز همواره در همه صحنه ها حضور سرنوشت ساز داشتند و شور حسینی و عشق به اهل بیت عصمت و طهارت ویژگی ممتاز این دیار است.

کد مطلب 795231

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