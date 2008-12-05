کم توجهی در تبیین نماز و معارف قرآن به نسل جوان صورت گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، حجت الاسلام محسن قرائتی، عصر پنج شنبه در نشست شورای اداری کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: دین مبین اسلام هنوز به دنیا معرفی نشده است و در بین جوانان کشور نیز ناشناخته مانده است.

وی، شهوت و غفلت را دو عامل مهم دور شدن از دین و احکام آن دانست و افزود: راه مبارزه با شهوت، ازدواج و غفلت، نماز است و مسئولان باید به این دو توجه داشته باشند.

وی یادآور شد: آنطور که می بایست به نماز، زکات، قرآن و مسایل اخلاقی در جامعه نرسیده ایم و عقب افتاده ایم زیرا امور جدی را غیر جدی و امور غیر ضروی را جدی گرفته ایم.

قرائتی، نسبت به فراهم کردن زمینه برای ازدواج آسان جوانان تاکید کرد و افزود: ضرورت ازدواج امری حیاتی است و مانند اکسیژن، آب و نان مهم است.

وی با بیان اینکه، مسایل اخلاقی، از جمله نماز باید در ادارات در ارزیابی عملکرد مدیران و مجموعه کارکنان لحاظ شود، تصریح کرد: یکی از آفت های جدی و مشکلات اساسی برخی از دستگاهها و نهادهای فرهنگی کم توجهی و نبودن برنامه هماهنگ در خصوص تبیین دین و عمل به آن است.

قرائتی توجه بیش از پیش به معارف قرآنی و تفسیر و تدبر در علوم دین و کشف مفاهیم ارزشهای الهی از منابع دینی را از ضروریاتی عنوان کرد که دستگاههای فرهنگی باید برای روشنگری جوانان به کار گیرند.

وی بیان داشت: تمام دستگاههای اجرایی و نهادهای دولتی و غیر دولتی در اجرای پروژه و طرحهای خود توجه به احداث نماز خانه داشته باشند و همه روحانیون که در ادارات شاغلند و یا امام جماعت آنجا هستند باید در یکی از مدارس نزدیک اداره نماز جماعت برپا کنند.