احتمال بارش باران و وزش شدید باد در جزایر هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس و بنابر اعلام اداره کل هواشناسی این استان، بارش باران همراه با وزش باد شدید، در ساعات آینده به تدریج مناطق جنوبی هرمزگان را فراخواهد گرفت و احتمال مسدود شدن اسکله های دریایی نیز در این ساعات احتمال دارد.

ستاد حوادث غیرمترقبه استانداری هرمزگان نیز در خصوص آبگرفتگی معابر به شهرداریهای جزایر به منظور آمادگی هرچه بیشتر در ساعات آتی هشدار داده است.

همچنین از صاحبان شناورهای سبک خواسته شده تا از تردد در دهانه تنگه هرمز و دریای عمان طی 48 ساعت آینده خودداری کنند.