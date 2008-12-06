انتظار اروپا از اوباما گفتگوی مستقیم با ایران است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، "فررو والدنر" در دیدار و گفتگو با گروه رسانه ای ایران در بروکسل ، از سفر خود به ایران به عنوان وزیر خارجه اتریش و همچنین بازدید از اصفهان صحبت و آن را از خاطرات شیرین خود توصیف و گفت: ما از وضعیت کنونی روابط بین ایران و اتحادیه اروپا راضی نیستیم به خاطر اینکه روابطمان به نوعی محدود شده که مسلماً این توقف به واسطه اختلاف نظرها در موضوع هسته ای بوده است.

وی در ادامه افزود : ما هرگز حق طبیعی ایران را برای داشتن انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز انکار نمی کنیم.هیچ کس تاکنون این حق را انکار نکرده ، اما متاسقانه برخی مواقع و به غلط گزارش شده که ما منکر حق طبیعی ایران در این باره هستیم.

"در موضوع هسته ای ایران مشکل در یک سری ابهام هایی است که ما پاسخ قانع کننده ای از سوی ایران در باره این آنها دریافت نکردیم . ایران می تواند یک سری تضمین هایی را در خصوص برنامه هسته ای خود ارائه کند."

وی بدون اشاره به حمایت های جهانی از جمله بیش از 110 کشور عدم تعهد از فعالیتهای صلح آمیز ایران و نیز ناکارامدی تحریم ها مدعی شد: جامعه جهانی در این باره متحد هستند . تحریم هایی وجود دارد که می تواند شدیدتر هم بشود و به این دلیل نیاز به گفتگو و مذاکره داریم. خیلی مهم است که هم مقام ها و هم مردم ایران این را درک بکنند که ما باید مذاکراتی را داشته باشیم که در نهایت به نتیجه برسد. این مذاکره باید در نهایت فقط به این نقطه ختم شود که ایران به تسلیحات هسته ای دست پیدا نکند.

فررو والدنر ادامه داد: ما باید جلوی مسابقه و گسترش تسلیحات هسته ای را در آینده در جهان بگیریم. از طریق اتحادیه وسازمان ملل به خاویر سولانا این اختیار داده شده که گفتگوها با ایران را دنبال کند تا به این نتیجه برسیم . مهم است که تمامی مجاری ارتباطی با ایران باید باز باشد تا به نتیجه برسیم.

وی در ادامه افزود: ایران ملتی بزرگ و تاریخ و تمدنی بسیار بزرگ دارد. ملتی جوان است که در آن زنان نقش بزرگی در اداره آن دارند. به خاطر همین است که ما از ابزارهای مختلف استفاده می کنیم تا بیشتر زمینه همکاری های تجاری و دیگر همکاری ها را مساعد تر کنیم تا ملت ایران بیشترین استفاده را از این همکاریها داشته باشد.

کمیسر روابط خارجی اروپا گفت: نکته دیگری که من می خواهم به آن اشاره داشته باشم موضوع مواد مخدر است. در این زمینه همکاری های خاصی با دبیر خانه سازمان "اکو" که مقر آن در تهران است به راه انداخته ایم و 9 میلیون یورو را برای صرف مبارزه با موا مخدر ارائه دادیم.

وی افزود: موضوع سوم مبادله دانشگاهی است که در صدد توسعه همکاریها با ایران هستیم. در سال گذشته ما 100 دانشجوی ایرانی را داشتیم که برای ادامه تحصیل وارد دانشگاههای اروپایی شدند و خیلی مهم است که این برنامه ادامه داشته باشد.

والدنر گفت: مسئله دیگر این است که اروپا در صدد راه اندازی شبکه تلویزیونی فارسی است تا بتوانیم رابطه مستقیم با مردم ایران داشته باشیم. به خاطر اینکه در بسیاری از موارد مسائل به اشتباه انعکاس داده می شوند و واقعیت ها منعکس نمی شوند و خوب است که ما این فرصت رابطه را داشته باشیم.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه توقع اروپا در باره باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا چیست گفت: ما خیلی دوست داریم که اوباما مذاکرات مستقیمی با ایران شروع کند و از جانب ایران نیز توقعمان این است که به آن پاسخ مثبت دهد.

همچنین از اوباما انتظار داریم تا دیدگاه آمریکا را در خصوص تغییرات آب و هوایی کنار بگذارد، در جهت صلح خاورمیانه تلاش کند، با ایران همانطور که گفتم گفتگو کند ما همچنین تمایل داریم تا با آمریکا و با همسایگان خودمان در شرق اروپا مانند اوکراین، مولداوی ارمنستان، آدربایجان و در آینده شاید بلاروس همکاری داشته باشیم.