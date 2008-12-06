به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب برگزیده مقالهها و مصاحبههایی از یوجنیو باربا نظریهپرداز تئاتر و شاگرد و همکار یرژی گرتوفسکی پیرامون آنتروپولوژی تئاتر، تئاتر اودین، تئاتر سوم و شیوههای پرورش بازیگری است که برای نخستین بار در ایران حسینیمهر آن را ترجمه و تألیف کرده و در کتابی مجزا به چاپ رسیده است.
حسینیمهر که شاگرد باربا محسوب میشود در تدریس و آثار صحنهای خود متأثر از این استاد هنر نمایش است. باربا در بخشی از کتاب میگوید: "من از تئاتری سخن گفتم که همچون پناهگاه آزادی است، جزیرهای شناور، یا دژی انباشته از هوا. گفتهام که تئاتر همچون قایقی است که بر خلاف جریان باد پارو میزند."
تا به حال بیش از 14 عنوان کتاب در زمینه تئاتر از حسینیمهر مدرس و کارگردان تئاتر به چاپ رسیده است. وی نمایش "اتاق شماره شش" را سال 86 در تالار اصلی مولوی به صحنه برد.
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