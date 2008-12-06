پرده یازدهم؛ چرخی در احوالات مردم خداجوی در حریم حرم

خبرنگار مهر که چندی است پای به حریم حرم یارگذارده و هر روز در محضر جانان از باده کرامت می نوشد چند صباحی است که مصاحبت مردان کره خاکی را با تمامی تنوع و تکثر به چشم می بیند و هراز چند گاهی درهمکلامی با آنان می کوشد در یک بده و بستان کلامی مجهولاتی از ذهن خود را به زیور آگاهی بیاراید تا شاید بتواند از ویژگی حج که همانا اطلاع یافتن از اوضاع مسلمانان است بهره گیرد.

- همیشه سرآغاز سخن امری صعب و طاقت فرسا بوده ولی اگر بتوانی همزبان با دریایی باشی که زبانت را بداند و حوصله همنشینی با تو را داشته باشد به طور حتم به مقصود رسیده ای و در اینجاست که محفل دوستانه مهمانان کریم رونق دارد و تو از هر در و درگاهی می گویی و می شنوی تا آنجا که هر لحظه به یافته هایت چندان افزوده می شود که شوق شنیدن بیش از گفتن برای تو لذت بخش می شود.

- حضور در کنار خانه خدا با تمامی مظاهر جمال و جمیل آن که همتایی ندارد با زیباییهایی همراه است که همین لحظات سرآغاز هوایی شدن و پرکشیدن دلهاست و همین حالت نورانی است که همیشه و بدون تصاویر وعکس این خانه رمز آلود تو را به آسمانها می برد و به زمین می آورد و تو گویی راز نگاه دلبرانه این قطعه از عالم تحرک در دل و جان است و تا همیشه تو را آرزومند کند.

- در شبی از شبها که در کنار کعبه و روبروی حجر اسماعیل و ناودان طلا در حال خود بودم پیرمردی توجه مرا به خود جلب نمود و دستی دراز کرد تا تالیف قلوبی صورت گیرد. پرسیدم که از کجایی؟ به جزیره ای میان آفریقا و اروپا اشاره کرد که نامش را نمی دانم اما خود را کارگری با سابقه 40 ساله در پاریس معرفی کرد که اکنون نیز در آنجا بسر می برد و وقتی پرسید از کجایی گفتم ایران، پیرمرد ناگهان گونه هایش شگفت و با اشاره دست گفت خمینی خمینی!!



وقتی با او همکلام شدم از روزگار قدیم گفت و از روزهای پاریس که در محله ای کوچک مردی بزرگ را به چشم دیده که تا کنون همانند او را ندیده است و چنان با حس ارادت می گفت که گویی همراهی را به یاد می آورد که حسرت دیدارش هنوز به دلش باقی است و انس او چنان بود که دست کشیدن از یاد او نیز برای او غیر قابل اغماض است و اینچنین است که انقلاب اسلامی در هیچ جای جهان بی نام خمینی (ره) نیست.

از اوضاع مسلمانان که می پرسی تو را به روستایی در اطراف پاریس نشانی می دهد که تمامی آنان به دین محمد (ص) در آمده و محافل و مراکز انس با قرآن بر پا می دارند و در فضای معنوی خود با بندگی روزگار می گذرانند. او از هر دری سخن می گوید وعلاقمندی خود را برای اعتلای مسلمانان به زبان جاری می کند و چون سفر اول این زیارت است با دلی آکنده از عشق پس از چندین سال ایمان آوردن این سفر را بزرگترین آرزوی خود می داند و معتقد است این سفر روحانی باید در جوانی باشد تا قدر آن بیشتر دانسته شود.

- جوانی از نیجریه در صبحگاهی در کنارم به عبادت مشغول بود که حرکت دستش در هنگام صلاه مرا به سخن وا داشت و او گفت که معتقد است هنگام نماز کسی نباید از جلوی آنها بگذرد چون حواس آنان پرت می شود و هنگامی که علت این امر را می پرسم او با تاملی می گوید این حرکت برخاسته از توجه ما به انجام فریضه است و در ادامه با تاسف عمیق به امتزاج تفکر اسلامی مسیحی در کشورش اشاره می کند که بسیاری از فعالیتهای معنوی آنها را تحت پوشش قرارداده است.



وقتی با او از نفت و ثروت و اقتصاد و بازار مسلمانان سخن گفتم می گوید اوضاع اقتصادی آفریقا آنچنان نافرجام است که حیات در بسیاری از کشورهای مرکزی آفریقا با تلاش شبانه روزی وحرکت اقتصادی لاک پشتی به جلو می رود و سیاهی روزگار بر این نقطه از زمین سایه افکنده اما نزاع برای حیات همچنان ادامه دارد.

- از جوان هندی پرسیدم که از اوضاع بمبئی خبر داری و می دانی که در حوادث مذکور چه بر سر مردم آمده است او اشاره کرد که می داند انفجارهایی رخ داده اما از جزئیات آن خبر ندارد ولی نیازی به کنکاش بیشتر ندارد و نمی خواهد در این ایام به این حوادث مشغول شود.

- در صفی از صفهای حلقه به دور حرم امن الهی نشسته بودم که دیدم جمعیتی سفید پوش اما عصبانی در حالی که تند مزاجی می کنند و دیگران را به برخاستن می خوانند در حال نزدیک شدن هستند وقتی دقت کردم پرچم ترکیه را به سینه مردان این جمع دیدم که در طواف بودند و بدلیل ازدحام بیش از حد به مردمانی که نشسته اند بانک خروش برمی آورند که برخیزند و راه را باز کنند.

ادامه دارد...