ابداع دوربین ویژه برای مدیریت بهبود زخم

به گزارش خبرگزاری مهر، این فناوری نوین با همکاری انستیتو فناوری جورجیا و شرکت تکنولوژیکی IP2Biz در آمریکا ارائه شده است.



در این دوربین جدید از نرم افزار خاصی برای بررسی و ثبت تصاویر ویژه از زخم و مراحل بهبود آن استفاده شده است. نمونه پیش ساخته این دوربین که به راحتی در دست جای می گیرد هم اکنون در حال آزمایش از سوی متخصصان پزشکی در مرکز شفرد در آتلانتا است.



این دوربین می تواند تصاویر سریع، دقیق و قابل تکرار دیجیتالی از فرآیند بهبود زخم در اختیار متخصصان پزشکی قرار دهد.



این درحالی است که مدارک و اسناد مربوط به بهبود زخمها و جراحات در کشوری همچون آمریکابرای پرداخت غرامت از سوی شرکتهای بیمه بسیار مهم و حیاتی است.



بر اساس گزارش گیزمگ، محققان این فناوری نوین را یکی از مؤثرترین تکنیکهای ارائه شده برای اعمال مدیریت بر فرآیند بهبود زخمها دانسته اند.



این فناوری نوین از سوی دکتر استفان اسپریگل از انستیتو فناوری جورچیا ارائه شده است و پیش بینی می شود فروش تجاری خوبی نیز داشته باشد.

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