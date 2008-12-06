آخرین توصیه های قلعه نویی به بازیکنان قبل از دیدار با ابومسلم

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین تمرین تیم فوتبال استقلال پیش از رویارویی با ابومسلم مشهد ساعت 10:30 امروز در زمین چمن ورزشگاه دستگردی برگزار شد.

در ابتدای تمرین امروز باز هم امیر قلعه نویی دقایقی برای بازیکنان تیم استقلال صحبت کرد. وی خطاب به بازیکنان تیمش یادآور شد: دور رفت لیگ برتر تمام شد و در آستانه شروع نیم فصل دوم هستیم. ما اگر می خواهیم کماکان یکی از مدعیان قهرمانی لیگ برتر باشیم باید همچون چند بازی اخیر تمام امتیازات را کسب کنیم. در غیر این صورت با توجه به فشردگی بازی‌های لیگ و نزدیکی امتیاز تیم‌های مدعی امکان دارد دست ما از قهرمانی کوتاه بماند.

- در جریان تمرین امروز استقلال علاوه بر موارد یاد شده اتفاقات دیگری نیز رقم خورد که گزیده‌ای از آن در زیر می آید:

* خسرو حیدری با 10 دقیقه تاخیر در تمرین امروز تیم فوتبال استقلال حضور یافت.

* برگزاری تمرینات در ساعات ابتدایی روز باعث شده بود تا بازیکنان با چهره‌های خواب آلود در محل تمرینات تیم حضور یابند. دویدن و گرم کردن زیر نظر دکتر خداداد نشاط و شادابی را به بازیکنان استقلال بازگرداند.

* میثم منیعی همچون روز گذشته در تمرین امروز استقلال حضور نداشت. او که دچار بیمار سرماخوردگی شده است از غایبان استقلال در بازی فردا مقابل ابومسلم خواهد بود.

* انجام تمرینات سبک بدنی، دویدن در فواصل مختلف بصورت سرعتی، مروری مختصر بر کارهای تاکتیکی و سانتر از جناحین بخش‌های مختلف تمرین امروز استقلال بودند.

* پیروز قربانی، کاپیتان تیم فوتبال استقلال در جریان ارسال ضربات کرنر مدام به دیگر مدافعان این تیم تاکید می کرد توپ به تیر دوم نرسد چرا که احتمال باز شدن دروازه زیاد می شود.

* تیم فوتبال استقلال برای رویارویی با ابومسلم مشهد ساعت 15 امروز عازم مشهد می شود و ساعت 14 فردا (یکشنبه) در ورزشگاه ثامن الائمه مقابل سیاه جامگان خراسانی صف آرایی می کند.