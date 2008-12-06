بارش برف و تاریکی در 231 روستای لرستان

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، بحران قطعی برق و آب آشامیدنی در روستاهای لرستان در پنجمین روز از بارش اولین برف پاییزی کماکان ادامه دارد.

استاندار لرستان در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت خاموشی ها در لرستان، اظهار داشت: در حال حاضر در 231 روستای لرستان همچنان خاموشی ها ادامه دارد.

سید حسین صابری با بیان اینکه هم اکنون بیش از 9 هزار مشترک برق در این روستاها با قطعی برق مواجهه هستند، عنوان کرد: در بیشتر این روستاها به دلیل صعب العبور بودن و نیز قطع راه ارتباطی آنها در اثر بارش برف سنگین عملیات رفع مشکل برق با تاخیر شروع شده است.

وی پیش بینی کرد: تا پایان وقت روز جمعه مشکل برق در این روستاها رفع شود.

حضور اکیپ های اعزامی از 8 استان کشور برای رفع خاموشی های لرستان

استاندار لرستان با بیان اینکه در اثر بارش برف و وزش باد در بامداد روز شنبه هفته جاری شبکه برق شهرها و روستاهای استان لرستان دچار اختلال و قطعی شده بود، یادآور شد: در حال حاضر با تلاشهای صورت گرفته توسط اکیپ های استانی و همچنین با همکاری اکیپهایی از هشت استان کشور از جمله تهران، قم، اصفهان، مرکزی، همدان، خوزستان و کرمانشاه برق تمام مناطق شهری وصل شده است.

صابری ادامه داد: خسارات، زیانها و نقص هایی که در خطوط تغذیه و پست های 63 کیلو ولت و شبکه های داخلی شهرهای لرستان برطرف شده است و هم اکنون برق تمام مشترکین شهری در همه شهرستانهای استان دوباره وصل شده است.

وی ابراز امیدواری کرد: با بررسی علل قطعی برق گسترده در شهرها و روستاهای لرستان از تکرار چنین حادثه ای در آینده جلوگیری به عمل آید.

این در حالی است که عمق بحران در زمینه خاموشی ها مسئولان ارشد وزارت نیرو را نیز برای رفع مشکل به لرستان کشانده است.

خسارات وارده به شبکه برق لرستان بیش از 50 میلیارد ریال است

معاون توزیع توانیر وزارت نیرو و نماینده وزیر نیرو در رفع بحران استان لرستان عصر دیروز در بازدید از وضعیت شبکه برق بروجرد در گفتگو با خبرنگار مهر در این شهرستان، اظهار داشت: با توجه به بروز حادثه در لرستان که بر اثر ریزش برف سنگین و شکستن شاخه های درختان و پاره شدن سیم های برق رخ داد این استان در بخش توزیع و فوق توزیع برق دچار خسارات جدی شده است.

غلامرضا خوش خلق با بیان اینکه در سطح اولیه بروز این حادثه، مشکل بخش فوق توزیع توسط گروههای عملیاتی استانی برطرف شده است، ادامه داد: در بخش توزیع با توجه به حجم بالای خسارات، پراکندگی تخریب و گستردگی کار اکیب هایی از استان های اصفهان، تهران، خوزستان، همدان، مرکزی، کردستان و قم به استان لرستان اعزام شده است.

وی همچنین به تخریب بیش از 200 پایه برق و سقوط 23 ترانس در لرستان اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه بخش عمده ای از تخریب ها و خاموشی ها در شهرستان بروجرد بوده است عمده گروههای اعزامی در این شهرستان مشغول به کار شده اند.

نماینده وزیر نیرو در رفع بحران استان لرستان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به برآورد خسارات وارده به شبکه برق استان اشاره کرد و یادآور شد: بر اساس بررسی های اولیه میزان خسارات وارده بر اثر این حادثه بیش از 50 میلیارد ریال پیش بینی شده است که با توجه به حجم بالای تخریب احتمال می رود میزان خسارات وارده بیش از این میزان باشد.

خوش خلق با بیان اینکه در حال حاضر برق 380 هزار مشترک لرستانی وصل شده است، یادآور شد: هم اکنون بیش از 9 هزار مشترک برق لرستانی در روستاهای این استان در خاموشی به سر می برند که انتظار می رود ظرف مدت 24 ساعت آینده مشکل این روستاها نیز مرتفع شود.

این روزهای برفی در پاییز مردم لرستان را به یاد خاطرات خود از زمستان گذشته و بحزانهای ناشی از قطع گاز نی اندازد....



وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر 300 نفر نیروی کمکی در قالب 66 اکیپ با 210 خودروی سبک و سنگین از استان های قم، همدان، تهران بزرگ، حومه تهران، مرکزی، خوزستان، اصفهان و کرمانشاه برای رفع بحران به وجود آمده در تلاش هستند.

معاون وزیر نیرو همچنین خواستار کمک استانداری لرستان از محل اعتبارات بخش حوادث غیر مترقبه براس جبران خسارت وارده به شبکه برق استان شد.

به گزارش مهر، این روزهای برفی پاییزی به نوعی مردم لرستان را به یاد خاطرات خود از زمستان گذشته و بحران های ناشی از قطع گاز می اندازد به طوری که ناخودآگاه می توان زمزمه های آنها را فهمید که با گله مندی می پرسند پارسال مشکل گاز بود و امسال مشکل قطعی برق و آب آشامیدنی ... و به راستی علت واقعی بحران های به وجود آمده در مواقع اینچنینی در لرستان چیست؟

در روزهای اخیر وعده های مسئولین مبنی بر اینکه در لرستان دیگر مشکل قطعی گاز در زمستان وجود نخواهد داشت مجالی برای دلخوشی مردم این استان ایجاد کرده بود که به ناگاه بحران دیگری از راه رسید تا استاندار لرستان از مردم در این خصوص عذرخواهی کند و بگوید: امیدوارم با تحلیل و درس گرفتن از مشکل به وجود آمده در آینده برای این گونه شرایط آمادگی بیشتری وجود داشته باشد.

و این سوال ذهن هر لرستانی را به خود مشغول کرده است که مگر نه اینکه "امروز آینده دیروز" است.