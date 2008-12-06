تشویق هواداران باعث پیروزی تیم شاهین بوشهر شد

حمید کللی فر بعد از بازی تیم های شاهین پارس جنوبی بوشهر و شیرین فراز کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر با تشکر از حمایت هوادارن افزود: امروز هواداران خستگی ناپذیر تیم شاهین را حمایت کردند.

وی اظهار داشت: بعد از دریافت گل تساوی در دقیقه 81 بازی هوادارن با حمایت خود موجب ایجاد روحیه در بازیکنان شدند که این امر موجب شد بلافاصله گل تساوی را نیز به ثمر برسانیم.

سرمربی شاهین پارس جنوبی بوشهر با ابراز رضایت از عملکرد شاگردانش در این بازی گفت: بخش اعظم آنچه از بازیکنان خواستیم صورت پذیرفت اما مهاجمان در زدن ضربات پایانی دقت کافی را نداشتند.

کللی فر گفت: با این برد 16 امتیازی شدیم و همچنان در صدر باقی ماندیم و امیدواریم در بازی های آینده نیز با پیروزی از زمین خارج شویم.

وی در خصوص صعود به لیگ برتر نیز اظهار داشت: هنوز زود است در مورد صعود حرفی زد اما من همچون ابتدای فصل قول صعود به لیگ برتر را نمی دهم به هر حال بیشترین سعی خود را برای صعود انجام خواهیم داد.

شاهین پارس جنوبی جمعه با نتیجه 2 بر 1 از سد شیرین فراز کرمانشاه گذشت.