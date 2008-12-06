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۱۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۰:۰۸

بیستمین جشنواره تئاتر کهگیلویه و بویراحمد به کار خود پایان داد

بیستمین جشنواره تئاتر کهگیلویه و بویراحمد به کار خود پایان داد

یاسوج - خبرگزاری مهر: بیستمین جشنواره تئاتر کهگیلویه و بویراحمد با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، در مراسم اختتامیه این جشنواره که شامگاه گذشته در یاسوج برگزار شد، هیئت داوران متشکل از سید یونس آبسالان، میلاد اکبر نژاد و زهرا نجف زاده آرا خود را بدین شرح اعلام کردند.

دیپلم افتخار بهترین بازیگر زن به آرام فاخته برای بازی در نمایش "خرگوش سفید با چشمانی قرمز" و دیپلم افتخار بهترین بازیگر مرد به طور مشترک به اکبر آیین برای بازی در نمایش "مرغ افسوس خوار" و کیانوش کریمی برای بازی در نمایش "خواب برهنه برف" اهدا شد.

در بخش کارگردانی جایزه دوم جشنواره به رضا گشتاسب برای نمایش "خواب برهنه برف" و جایزه اول این بخش به امیر نوروزی برای کارگردانی نمایش"خرگوش سفید با چشمانی قرمز" اهدا شدد.

رضا گشتاسب نویسنده نمایش های "خواب برهنه برف و خرگوش سفید با چشمانی قرمز"، حمزه نام آور نویسنده نمایش "گام معلق یک بابا" و سجاد نادریان نویسنده نمایش "هیچ مثل هیچ" نیز به ترتیب رتبه های اول، دوم و سوم نویسندگی این جشنواره را به خود اختصاص دادند.

در پایان نمایش های "خرگوش سفید با چشمانی قرمز" و "خواب برهنه برف" به جشنواره تئاتر منطقه ای که اواخر آذرماه در یزد برگزار می شود، راه یافتند.

در این جشنواره که از دوازدهم تا پانزدهم آذر برگزار شد، 9 نمایش از شهرستانهای استان کهگیلویه و بویراحمد به روی صحنه رفت.

کد مطلب 795544

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